Campeche permanece bajo protocolo de emergencia por el Huracán Isaías; evacuan familias y suspenden clases

Campeche se prepara para el posible embate de aguaceros, inundaciones y fuertes ráfagas de viento por los efectos del huracán “Isaías”, en el Golfo de México. Por lo pronto, se han activado protocolos de emergen cia en localidades de Carmen y Calkiní, así como la suspensión de clases en planteles de educa ción básica y la evacuación de familias en sitios de alto riesgo.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, se prevén lluvias muy fuertes en prácticamente los 13 municipios del Estado con olea je de 1 a 2 metros en las costas de Campeche y probables trom bas marinas en la Península.

La Secretaría de Marína por su parte instruyó el cierre a la nave gación menor en los puertos Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Champotón, Campeche y Seybaplaya, así como Isla Aguada, Palizada, Nuevo Cam pechito, Sabancuy y Atasta.

El secretario de Protección Civil, Anuar Dager Granja, informó las precipitaciones podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en un periodo de 24 horas, condición que podría generar inundaciones en zonas bajas o comunidades si una cantidad importante de agua se concentra en un periodo corto y supera la capacidad de drenaje. Explicó que, aunque no se con templa por ahora un escenario de desastre para Campeche, sí existe la posibilidad de afectaciones focalizadas, por lo que se mantiene la vigilancia en los puntos consi derados de mayor riesgo.

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Ante esta situación, pidió a los ayuntamientos revisar y mantener despejados los drena jes y alcantarillas, mientras que a la población solicitó evitar tirar basura en calles y espacios públicos, debido a que los resi duos pueden obstruir el flujo del agua y favorecer inundaciones.

Resguardan a población vulnerable

Ante la presencia del huracán “Isaías” en el Golfo de México y sus posibles afectaciones en el Estado, elementos de Protección Civil estatal y municipal, Seguridad Pública, Secretaría de Marina (Semar), Cruz Roja Mexicana y del Ayuntamiento, evacuaron a habitantes de Isla Arena, Calkiní, como parte de las acciones de prevención ante un ciclón tropical.

En total, 23 personas fueron trasladadas a bordo de un microbús del Ayuntamiento hacia las instala ciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 126, en la cabecera municipal para salvaguardar su integridad. Además se mantiene el acom pañamiento con pescadores de la zona que realizan maniobras de resguardo para sus embarcaciones En total, más de 400 hombres de mar de Isla Arena decidieron suspender sus actividades con la fi nalidad de evitar algún acci dente en altamar, por lo que están al pendientes de las indicaciones de las autoridades de protección civil quienes llegaron a la ínsula para verificar en qué condiciones se encuentra el camino de acce so a la isla y para la valoración de la evaluación de las familias más vulnerables.

Durante este miércoles, los efectos de “Isaías” se hicieron sentir en diferentes puntos de la región, con lluvias constantes y rachas de viento, situación que mantuvo en alerta a la población.

Debido a la ubicación geográfica de Isla Arena y su cercanía con el mar, los habitantes permanecieron resguardados en sus hogares y atentos ante cualquier indicación de las autoridades. La comunidad pesquera se mantiene especialmente pen diente de los reportes meteoro lógicos, ya que las condiciones en altamar pueden cambiar rápidamente.

Por ello, optaron por no salir a realizar sus labores, priorizando la seguridad de sus familias y evitando exponerse innecesariamente ante el comportamiento del fenómeno meteorológico en la región.

Hasta el momento solo una parte de la vialidad se ha visto afectada aunque se prevé que el nivel del agua irá incrementando conforme pasan las horas por lo que en la isla se encuentran diversos vehículos de los tres órdenes de gobierno para la evacuación de las familias que así lo consideren.

Resguardo de navíos

En Seybaplaya, los pescadores también tomaron precauciones y resguardaron sus navíos en la zona del malecón. El puerto igual ha sido cerrado a la navegación ribereña. Los hombres de mar optaron por asegurar sus respectivas embarcaciones, así como a resguardar los motores fuera de bordas a un lugar seguro, con el objetivo de evitar daños.

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También se registra alto oleaje y precipitaciones. Ante ello, exhortan a la población a extre mar precaución y mantenerse in formados por los canales ofi cia les para monitorear la evolución de “Isaías”. En Champotón, igual fue ce rrado a la navegación ribereña.

Durante el transcurso de la maña na y tarde de este miércoles no se habían registrado lluvias. Tam poco hubo movilización para res guardar lanchas y demás equipos de pesca como en Seybaplaya.

Preocupación en Sabancuy

Los efectos del huracán “Isaías” comenzaron a dejar da ños visibles en la zona costera de Sabancuy, donde el aumento de la marea y las fuertes rachas de viento provocaron el despla zamiento de grandes cantidades de arena y afectaciones en es pacios ubicados a pocos metros del mar. El oleaje impactó con fuerza la franja costera y ocasionó un deslave de aproximadamente tres metros de arena.

La pérdida de terreno incluso dejó expuestos algunos ductos de desagüe que desembocan directamente al mar, debido a que la corriente retiró parte del material que los cubría. Una pequeña capilla ubicada a la orilla del mar también resultó afectada por el avance del agua, mientras que varias palapas quedaron en una situación de riesgo debido a la erosión del terreno donde se encontraban instaladas. De acuerdo con autoridades de la Junta Municipal de Sabancuy, una de las 15 palapas terminó por ceder debido a que el suelo que la sostenía perdió estabilidad.

En contraste, un es pacio que había sido protegido previamente con costales de are na y una cerca de madera logró resistir el embate del oleaje y no presentó daños. La respuesta para contener la erosión llegó después de casi tres horas, cuando personal de la Secretaría de Marina (Semar) se desplegó en la zona para colocar costales de arena y crear una ba rrera que permitiera disminuir el impacto de las corrientes sobre la costa. Los trabajos buscan evitar que el deslave continúe y que otras estructuras cercanas al mar sufran daños, ante la posibilidad de que persistan las condiciones adversas.

Suspensión de clases

Al esperarse afectaciones como inundaciones, autoridades del Gobierno del Estado anuncia ron que se suspenden las clases para los niveles de Educación Básica en toda la entidad para el día de hoy para regresar a las aulas el próximo viernes, así lo determinaron a través de la Secretaría de Educación (Seduc), en Sesión Permanente del Consejo Estatal de Protección Civil.

En cuanto a las escuelas de nivel medio superior y superior, las autoridades determinaron que la decisión de suspender actividades escolares queda en manos de sus rectores o titulares, al respetar la autonomía de dichas instituciones como la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam) y el Instituto Campechano (IC) siempre y cuando no exista afectación a sus planteles y programas de estudio.

Por lo pronto, las autoridades acordaron desplegar Misiones de Coordinación y Enlace (MICE) hacia los municipios que podrían verse afectados por el paso de “Isaías” que mantiene su desplazamiento sobre el Golfo de México hacia el este-noreste, con lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

Protección Civil recomendó a las familias contar con un plan de emergencia y tener prepara da una mochila con artículos básicos, además de mantenerse atentas a los comunicados oficiales ante cualquier modificación en el comportamiento del fenómeno meteorológico.