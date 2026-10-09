Coyotes engañan a migrantes en Campeche: pagaron hasta 20 mil pesos por documentos falsos para regularizarse

Alrededor de 300 inmigrantes, en su mayoría originarios de Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, El Salvador y Belice, han recibido apoyo para regularizar su situación en el municipio de Champotón, luego de ser víctimas de estafas por parte de “coyotes” que les vendieron documentos falsos, como actas de nacimiento.

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas extranjeras viven en situación migratoria irregular desde hace años o incluso décadas en los 13 municipios de Campeche. Muchas continúan siendo blanco de estafadores que les cobran por tramitar identidades falsas, lo que dificulta su acceso a programas sociales, así como el de sus hijos nacidos en territorio mexicano.

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El proceso se realiza mediante un convenio entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Ayuntamiento, informó Idalia Domínguez Alvarado, coordinadora de Inclusión del Sistema DIF Municipal, quien explicó que desde hace cinco años trabaja en este tema en Champotón, donde han identificado a personas migrantes que residen en comunidades como Mayatecun Uno, Mayatecun Dos y Santo Domingo Kesté.

“Desgraciadamente, siempre hay quienes se aprovechan de las personas en situación de vulnerabilidad. Cuando empezamos a visitar las comunidades para localizarlas y conocer la situación de cada una, lo primero que nos decían era: ‘Otra vez ya vinieron a pedirnos dinero, otra vez vinieron a engañarnos, a ilusionarnos’. Ahora se han dado cuenta de que no vamos a pedirles dinero”, explicó la funcionaria, hija de padres guatemaltecos.

Añadió que, como parte de estas gestiones, han logrado tramitar 36 actas de nacimiento para menores nacidos en México, hijos de padres extranjeros, así como documentos para dos jóvenes que acababan de cumplir 18 años y carecían de identidad legal. La falta de actas de nacimiento apostilladas o de pasaportes ha dificultado estos trámites. Además, señaló que, por temor a acudir a los hospitales, algunas mujeres han optado por dar a luz con ayuda de parteras.

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La regularización de personas migrantes en Champotón ha sido posible gracias a los convenios establecidos con el Consulado de Guatemala y el Instituto Nacional de Migración (INM), con los que se busca brindarles mejores condiciones de vida.

Entre los casos atendidos se encuentran los de las hondureñas Ena Aquino, de 47 años, y su hija adolescente, Eva Alvarado, de 15, quienes relataron que hace más de una década pagaron a un coyote siete mil 800 quetzales, equivalentes entonces a unos 14 mil pesos mexicanos, para cruzar la frontera.

También está el caso de Kevin Alejandro Pérez Lemus, originario de Guatemala, quien reside en Champotón con su familia desde hace 15 años y fue víctima de una estafa al pagar 20 mil pesos por un acta de nacimiento falsa. A ellos se suma el colombiano Mauricio Romero, quien llegó a Champotón hace tres años, donde encontró pareja y estableció su vida.

Por su parte, Luis Enrique Ruibal Santini, presidente del DIF Municipal de Champotón, señaló que llevan cinco años trabajando en la regularización de personas migrantes y expresó su expectativa de que otros municipios adopten iniciativas similares.

Asimismo, destacó la importancia de brindar oportunidades a las personas extranjeras que trabajan y buscan mejores condiciones de vida en México, en contraste con las políticas de expulsión migratoria aplicadas en Estados Unidos, que, sostuvo, vulneran los derechos humanos.