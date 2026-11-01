Ximena Sariñana conquista al público de Valladolid durante su concierto gratuito

La explanada del exconvento de San Bernardino de Siena se convirtió en punto de encuentro para cientos de personas que asistieron al concierto de Ximena Sariñana en Valladolid.

La cantante mexicana se presentó por primera vez en este Pueblo Mágico, donde ofreció un espectáculo gratuito como parte de las actividades del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

Desde antes de la presentación principal, familias y visitantes comenzaron a congregarse en el barrio de Sisal para disfrutar de la jornada musical, que inició con la participación de Kafi. Más tarde, Ximena Sariñana tomó el escenario y durante casi dos horas interpretó diferentes temas de su trayectoria, acompañada por las voces del público.

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La presentación reunió música y patrimonio histórico en uno de los espacios más representativos de la ciudad. El exconvento de San Bernardino de Siena fue el escenario de esta actividad, que permitió a los asistentes disfrutar de una propuesta musical en un entorno arquitectónico emblemático de Valladolid.

El concierto se realizó mediante la colaboración del Gobierno de México, el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), y el Ayuntamiento de Valladolid. La actividad forma parte de una estrategia para acercar espectáculos artísticos a la población y fomentar la participación cultural en distintos puntos del país.

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La presentación de Sariñana se suma a otros conciertos realizados en este recinto histórico, que en 2025 recibió a Julieta Venegas. Con ambos espectáculos, la explanada del exconvento se mantiene como uno de los espacios utilizados para la realización de eventos musicales de convocatoria nacional en Valladolid.