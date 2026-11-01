Claudia Sheinbaum destaca el valor de las tradiciones mexicanas con ofrenda de Día de Muertos en Palacio Nacional

La memoria de los antepasados y las raíces culturales de México fueron los elementos centrales del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió este 1 de noviembre, al mostrar la ofrenda de Día de Muertos instalada en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Por medio de sus cuentas oficiales, la titular del Ejecutivo federal publicó fotografías del altar, en las que aparecen varias jóvenes participando en su elaboración. Junto con las imágenes, destacó que estos espacios representan una oportunidad para recordar a quienes fallecieron y reconocer las costumbres que forman parte de la historia de las familias mexicanas.

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Durante su mensaje, Sheinbaum hizo referencia al significado de algunos de los elementos tradicionales de las ofrendas, entre ellos las flores de cempasúchil y las veladoras, que forman parte de los símbolos utilizados para honrar a los difuntos. Señaló que cada uno expresa el cariño y el respeto hacia las personas que antecedieron a las nuevas generaciones.

También recordó que esta celebración tiene sus raíces en las prácticas de los pueblos originarios, cuya manera de comprender la muerte está vinculada con una visión integral de la existencia. A diferencia de otras concepciones culturales que la consideran un tema difícil de abordar, en México representa una oportunidad para mantener el vínculo simbólico con quienes ya fallecieron.

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Finalmente, la Presidenta resaltó que preservar el Día de Muertos significa proteger una herencia cultural que distingue al país y permite transmitir su historia a las nuevas generaciones.

Con la ofrenda colocada en Palacio Nacional, el Gobierno federal se sumó a las expresiones conmemorativas de una tradición que cada año reúne a millones de familias mexicanas.