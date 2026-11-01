Floristas de Chetumal esperan mejorar sus ventas durante Día de Muertos

El Día de Muertos representa una esperanza de recuperación económica para las vendedoras de flores, quienes enfrentan una baja actividad comercial como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa la capital del estado.

A pesar de permanecer más de 10 horas frente al cementerio, donde ofrecen arreglos desde 50 pesos y hasta ejemplares artificiales que “duran más”, las ventas no repuntan y apenas consiguen lo necesario para cubrir los gastos cotidianos de sus familias.

Con la expectativa de que la situación mejore, confían en que hoy y mañana los visitantes de los panteones municipales adquieran ramos, ornamentaciones y veladoras, lo que les permitiría aliviar las dificultades económicas que han enfrentado durante el año.

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María Chulim destacó que, en muchas ocasiones, quienes acuden al panteón Campos del Recuerdo, donde ella se instala diariamente, ya llevan sus propios ramos; sin embargo, esto no le impide mantener la esperanza de conseguir mejores ingresos.

Explicó que, debido a la temporada, las variedades que actualmente tienen mayor demanda son el cempasúchil, la garra de león, la nube y la gladiola, cuyos costos también han aumentado.

No obstante, señaló que las comerciantes no pueden incrementar sus tarifas, pues corren el riesgo de perder todavía más compradores.

Las comerciantes permanecen desde las primeras horas del día frente al cementerio Campos del Recuerdo / POR ESTO!

En su pequeño establecimiento ofrece macetas desde 50 pesos y composiciones florales de hasta 150. Asimismo, indicó que puede elaborar diseños de mayor costo, aunque esto depende de las preferencias y posibilidades de cada cliente.

Por su parte, Sandra Chávez Tec comentó que, aunque en teoría deberían registrar una buena actividad comercial durante estas fechas, “la realidad es que ha estado bajo”, aunque conserva la esperanza de que haya un repunte hoy y mañana.

También mencionó que, como ocurre cada temporada, los proveedores elevaron el costo de diversas variedades, principalmente el rollo de cempasúchil, que alcanzó los 200 pesos, cuando hace algunas semanas se conseguía en 130.

Indicó que se instalan desde las ocho de la mañana en el acceso al cementerio Campos del Recuerdo y que, al menos hoy y mañana, permanecerán hasta el cierre del recinto, en espera de obtener mejores ganancias.

En tanto, Mayra Dorantes aseguró que se han visto obligadas a innovar para atraer compradores, por lo que incorporaron a su catálogo flores y velas de plástico, las cuales “duran más”.

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Explicó que, para muchas personas, los artículos artificiales representan una alternativa de ahorro, ya que pueden permanecer durante varias semanas sobre las tumbas y, debido a sus bases pesadas, no se caen ni son arrastrados por el viento.

Las flores sintéticas tienen un precio de 70 pesos, mientras que las velas cuestan 25 pesos. Además, ofrece veladoras en vaso a 20 pesos cada una, como parte de los productos con los que busca obtener ingresos para el sustento de su familia.