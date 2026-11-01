Conductor volcó su automóvil tras chocar un coche estacionado en la avenida José López Portillo de Cancún

​La madrugada de este día, la avenida José López Portillo fue escenario de un aparatoso accidente vehicular que movilizó a los cuerpos de emergencia tras el reporte de un automóvil volcado sobre la carpeta asfáltica.

​De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron cuando el conductor de un vehículo particular de color rojo circulaba a presunto exceso de velocidad. Debido a esta situación, el operador perdió el control del volante, lo que provocó que saliera de su trayectoria e impactara de manera violenta contra otra unidad que se encontraba debidamente estacionada sobre el acotamiento.

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​El fuerte impacto entre ambos automóviles generó momentos de alarma en la zona, alertando a otros automovilistas que transitaban por el lugar.

De inmediato, los testigos se comunicaron a la línea de emergencia 911 para solicitar la intervención urgente de las autoridades viales y de asistencia médica para la atención de los involucrados.

​Minutos más tarde, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y una unidad médica arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido. Los paramédicos procedieron a realizar una valoración física al conductor responsable, quien refirió desempeñarse como operador de plataformas digitales de transporte.

Tras la revisión detallada, los cuerpos de rescate confirmaron que el hombre no ameritaba ser trasladado a un hospital, ya que no presentaba ninguna lesión de gravedad que pusiera en riesgo su integridad física.

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​Por su parte, los agentes de Tránsito Municipal se encargaron de abanderar la vía para evitar otro percance y procedieron a realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, se informó que ambos conductores solicitaron la presencia de sus respectivas compañías aseguradoras para llegar a un acuerdo respecto a la cobertura y pago de los cuantiosos daños materiales ocasionados tras el choque y la posterior volcadura.