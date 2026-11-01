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Quintana Roo / Cancún

Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún: así quedan las rutas tras apertura de la nueva estructura elevada

Desde las 6:00 de la mañana de este domingo 1 de noviembre, quedó abierta la circulación en dirección de la Zona Hotelera hacia el Aeropuerto.

Por Redacción Por Esto!

1 de nov de 2026

1 min

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Con la apertura de la nueva estructura elevada también cambiaron los recorridos para quienes se dirigen al Centro, al Aeropuerto y a la Zona Hotelera
Con la apertura de la nueva estructura elevada también cambiaron los recorridos para quienes se dirigen al Centro, al Aeropuerto y a la Zona Hotelera / Especial

La nueva estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán ya está abierta a la circulación en Cancún. Desde las 6:00 de la mañana de este domingo 1 de noviembre, los automovilistas pueden utilizar esta vialidad para trasladarse desde la Zona Hotelera hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Con esta apertura también cambiaron algunos recorridos en la zona, por lo que quienes circulen por el bulevar Kukulcán deberán tomar en cuenta los nuevos accesos y salidas para llegar a su destino y evitar confusiones durante el trayecto.

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De acuerdo con la información, los automovilistas deberán tomar en cuenta las siguientes modificaciones:

  • Zona Hotelera hacia el Aeropuerto: deberán utilizar la nueva estructura elevada.
  • Zona Hotelera hacia Cancún Centro: deberán incorporarse al Puente Nichupté.
  • Aeropuerto hacia la Zona Hotelera: deberán circular por la calle posterior de Plaza Kukulcán, que ahora funciona en un solo sentido.
  • Puente Nichupté hacia el Aeropuerto: deberán tomar el bulevar Kukulcán.
La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó las obras del Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún.

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Además, el retorno Kukulcán, ubicado junto al Hospital La Joya, permanecerá cerrado al tránsito general y únicamente se permitirá el acceso local.

La apertura corresponde al primer sentido de circulación de esta estructura, mientras que el habilitado en dirección contraria está previsto para las próximas semanas. Por ello, se recomienda a los conductores respetar los señalamientos y anticipar sus tiempos de traslado

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