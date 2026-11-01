Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún: así quedan las rutas tras apertura de la nueva estructura elevada

La nueva estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán ya está abierta a la circulación en Cancún. Desde las 6:00 de la mañana de este domingo 1 de noviembre, los automovilistas pueden utilizar esta vialidad para trasladarse desde la Zona Hotelera hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Con esta apertura también cambiaron algunos recorridos en la zona, por lo que quienes circulen por el bulevar Kukulcán deberán tomar en cuenta los nuevos accesos y salidas para llegar a su destino y evitar confusiones durante el trayecto.

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De acuerdo con la información, los automovilistas deberán tomar en cuenta las siguientes modificaciones:

Zona Hotelera hacia el Aeropuerto: deberán utilizar la nueva estructura elevada.

Zona Hotelera hacia Cancún Centro: deberán incorporarse al Puente Nichupté.

Aeropuerto hacia la Zona Hotelera: deberán circular por la calle posterior de Plaza Kukulcán, que ahora funciona en un solo sentido.

Puente Nichupté hacia el Aeropuerto: deberán tomar el bulevar Kukulcán.

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Además, el retorno Kukulcán, ubicado junto al Hospital La Joya, permanecerá cerrado al tránsito general y únicamente se permitirá el acceso local.

La apertura corresponde al primer sentido de circulación de esta estructura, mientras que el habilitado en dirección contraria está previsto para las próximas semanas. Por ello, se recomienda a los conductores respetar los señalamientos y anticipar sus tiempos de traslado