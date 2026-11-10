PRI votará contra convocatoria para elegir nueva presidencia del INE; Moreira exige auditoría total

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, anunció que su bancada votará en contra de la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la desconfianza que, aseguró, existe sobre el funcionamiento del organismo electoral y las actuaciones del Gobierno federal.

El legislador sostuvo que su partido no respaldará el procedimiento previsto para los próximos días mientras no se realice una revisión integral del instituto, particularmente de sus procedimientos administrativos y mecanismos de seguridad.

“Nosotros vamos a votar en contra porque no le tenemos confianza al sistema electoral mexicano ni al gobierno”, declaró al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la convocatoria se someta a consideración de los diputados el jueves 12 de noviembre de 2026.

¿Por qué el PRI rechazará la convocatoria para renovar el INE?

Moreira señaló que la designación de una nueva presidencia no resolverá los cuestionamientos que enfrenta el organismo tras los señalamientos de presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.

El coordinador priista acusó a Morena de intentar deslindarse de la expresidenta del INE y cuestionó la postura de sus legisladores frente a las denuncias relacionadas con el instituto.

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El diputado exigió una auditoría total al INE que incluya la revisión financiera, los procedimientos internos y los sistemas de seguridad, antes de avanzar en el nombramiento.

También planteó revisar la permanencia de consejeros electorales que, según sus señalamientos, mantienen vínculos con Morena o con Guadalupe Taddei.

¿Qué condiciones pone Rubén Moreira para elegir a la nueva presidencia del INE?

El legislador afirmó que su bancada no participará en un proceso que considere carente de garantías de independencia.

Asimismo, informó que el PRI no ha presentado perfiles para ocupar la presidencia del organismo electoral, debido a su rechazo a las condiciones actuales de selección.

Moreira sostuvo que respaldar la convocatoria representaría legitimar un procedimiento con el que su partido no está de acuerdo.

🚨 #RELEVANTE | El PRI rechaza diálogo para la renovación de la presidencia del INE. Rubén Moreira, coordinador parlamentario del tricolor, adelantó su voto en contra tras argumentar desconfianza en el sistema electoral y condicionó posibles negociaciones a una auditoría total al órgano institucional. Más en https://t.co/ocnSfWSRTF — Fer Moctezuma Ojeda ☕🎙️📰 (@FerMoctezumaO) November 10, 2026

La postura del PRI surge mientras el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, busca construir acuerdos entre las fuerzas parlamentarias para iniciar la renovación de la presidencia del INE.

Hasta el momento, la convocatoria no ha sido aprobada y las diferencias entre los grupos parlamentarios mantienen abierta la discusión sobre el procedimiento de selección.

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