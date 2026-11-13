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Carín León se presenta hoy en la Feria Xmatkuil 2026: horario y precio de boletos en Mérida

El cantante sonorense ofrecerá su concierto a las 21:00 horas en el Centro de Espectáculos Montejo; el acceso al espectáculo será de paga y no estará incluido en la entrada general a la feria.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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Carín León se presenta hoy en la Feria Xmatkuil 2026: horario y precio de boletos en Mérida / Especial
Carín León se presenta hoy en la Feria Xmatkuil 2026: horario y precio de boletos en Mérida / Especial

El cantante Carín León llegará este viernes 13 de noviembre a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, en Mérida, Yucatán, para presentar su Muda Tour 2026 como parte de la cartelera musical de esta edición. El concierto está programado para comenzar a las 9:00 de la noche en el Centro de Espectáculos Montejo.

La presentación será uno de los eventos de paga del recinto ferial, por lo que los asistentes deberán adquirir un boleto específico para ingresar al espectáculo. Los precios publicados van desde los 770 hasta los 4 mil 400 pesos, de acuerdo con la localidad elegida.

Las localidades disponibles son General, con un costo de 770 pesos; Oro, mil 650 pesos; Grada A y Grada B, 2 mil 90 pesos cada una; VIP, 2 mil 750 pesos, y Diamante, con mesas de 4 mil 400 pesos por persona.

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¿Se puede entrar gratis al concierto de Carín León?

Aunque la entrada general a la Feria Yucatán Xmatkuil tiene un costo de 40 pesos por persona, este acceso no incluye el concierto de Carín León. Por ello, quienes deseen asistir deberán contar también con el boleto correspondiente al espectáculo en el Centro de Espectáculos Montejo.

Los boletos se encuentran disponibles a través de la plataforma TusBoletos.mx. Se recomienda a los asistentes considerar que el concierto está programado para las 21:00 horas y tomar previsiones para llegar con anticipación al recinto ferial.

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