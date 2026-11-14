Suman 61 suicidios en Campeche tras la muerte de dos jóvenes en Escárcega y Carmen

Con menos de 12 horas de diferencia, dos adolescentes más se sumaron a la lista de suicidios en Campeche, lo que eleva a cinco los casos registrados en noviembre y a 61 el acumulado en lo que va del año.

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El primer caso se reportó en la localidad Adolfo López Mateos, en Escárcega, donde un joven de 16 años perdió la vida por asfixia por suspensión. El segundo ocurrió en Sabancuy, municipio de Carmen, donde una joven de 18 años también falleció en circunstancias similares.

En ambos hechos acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y Servicios Periciales para realizar el peritaje correspondiente, trasladar los cuerpos para los trámites de ley e iniciar las indagatorias de rigor para integrar las carpetas de investigación sobre los decesos de los jóvenes.

Las autoridades no han revelado detalles sobre los motivos que pudieron haber llevado a los adolescentes a tomar esta decisión drástica y fatal.

Con estos dos casos, noviembre suma ya cinco suicidios, de los cuales tres ocurrieron durante la última semana. El acumulado estatal en lo que va del 2026 asciende a 61 casos.

Apenas el martes, un hombre de 54 años terminó con su vida en el municipio de Tenabo. El occiso, identificado con las iniciales F.H.H. y con domicilio en la comunidad de Emiliano Zapata, fue hallado suspendido de un árbol en un predio de la localidad, hasta que su propio hijo descubrió la escena y dio aviso a los cuerpos de emergencia.

Con estos sucesos, noviembre acumula cinco suicidios y la cifra anual asciende a 61 casos.

Apoyo y prevención

Las autoridades recordaron a la población que la Secretaría de Salud federal cuenta con la Línea de la Vida, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas, los 365 días del año, para brindar orientación, apoyo emocional y atención en crisis a personas con ideación suicida o problemas de salud mental que pongan en riesgo su bienestar, integridad corporal e incluso su vida.

Señalaron también que es importante que las familias mantengan una actitud empática con parientes, amigos o vecinos, escuchar sin juzgar, permanecer cerca de la persona y facilitar el contacto con servicios de salud mental, ya que los suicidios representan un problema de salud pública que requiere atención integral, prevención y acompañamiento, por lo que es urgente aprender a detectar si una persona está en riesgo, identificar señales de alerta y acercarla a servicios profesionales que puedan prevenir una muerte por suicidio o que se haga daño.

La Línea de la Vida puede ser contactada al 800 911 2000, y en casos de urgencia se recomienda marcar al 911.

JGH