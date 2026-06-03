Autos ya se han estrellado: vecinos colocan bloques por enorme bache olvidado en Champotón

Ante la nula intervención de las autoridades locales, vecinos de la colonia Nueva Jerusalén colocaron bloques a modo de preventivos por la calle 18 con 39, para evitar accidentes.

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De acuerdo con la información proporcionada por algunos moradores afectados, este problema lleva más de año y medio, tiempo en que el bache en cuestión se ha hecho más grande y peligroso.

“Tiene año y medio. Pusieron estos bloques de concreto porque los carros y las motos casi chocan con nuestra propiedad”, resaltó Margarita Chang Huchin al externar su malestar.

A la par, la señora Berta Chang explicó que, por esquivar este bache, ya son dos veces que se han pasado a estrellar en su predio, “Esos bloques los pusimos mi hermano y yo hace como dos meses que se vio mal mi mamá. Aquí ya por poco se estrellan”, esgrimió al tiempo que arremetió contra las autoridades, destacando que sólo vienen cuando piden el voto.

Tras un recorrido por esta vialidad, se constató que hay otros tramos más que requieren de la aplicación de medidas correctivas. Cabe mencionar que esta vialidad colinda con las inmediaciones de un drenaje pluvial y una escuela preparatoria.

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JGH