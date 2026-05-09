Piden hospital psiquiátrico en Ciudad del Carmen ante aumento de problemas de salud mental

La secretaria de Inclusión, Ana Mex Soberanis, reconoció que en un futuro cercano el municipio de Carmen deberá contar con un Hospital Psiquiátrico debido a la creciente cantidad de personas que presentan problemas de salud mental. Esta necesidad se hace evidente tras las recientes brigadas de inspección a personas en situación de calle en la zona centro de la Isla.

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Durante un recorrido realizado el pasado 20 de marzo, se identificaron a 14 personas en condición de calle que deambulan por puntos estratégicos como:

El Mercado Alonso Felipe de Andrade .

. El parque Ignacio Zaragoza .

. Zonas circundantes al centro.

De este grupo, las autoridades comprobaron que cinco ciudadanos enfrentan problemas de salud mental. Mex Soberanis detalló que algunos de estos casos se deben a condiciones naturales, mientras que otros han desarrollado padecimientos como esquizofrenia o delirios tras el consumo persistente de sustancias psicoactivas.

A pesar de que el municipio cuenta con el Centro Integral de Atención para Personas Indigentes (CAIPI), la funcionaria explicó que existen protocolos que impiden el ingreso forzoso de estas personas, ya que la ayuda debe ser aceptada de manera voluntaria. "Estar en situación de calle no es un delito", subrayó la titular, aclarando que la determinación de traslado no puede ser tomada arbitrariamente por la autoridad.

Como parte de la estrategia de atención, la Secretaría de Inclusión realiza los siguientes pasos:

Reporte a la Comisión Local de Búsqueda y Rescate .

. Búsqueda de familiares para lograr la reintegración al núcleo central .

. Seguimiento a casos de abandono social reportados por hospitales en Ciudad del Carmen.

Finalmente, la funcionaria concluyó que la situación actual obliga a considerar la inversión en infraestructura especializada, señalando que el Gobierno, a través de la Secretaría de Salud, deberá promover los recursos para poner en marcha dicho hospital psiquiátrico en beneficio de estos sectores marginados.

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JGH