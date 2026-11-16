Foráneos compran el 35% de las viviendas que se venden en Yucatán

Alrededor de una de cada tres viviendas que comercializan los desarrolladores inmobiliarios de Yucatán es adquirida por personas procedentes de otras entidades del país, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Mauricio Morales Greene, dirigente estatal del organismo, informó que los compradores foráneos representan aproximadamente el 35% de las operaciones del sector, una proporción que abarca desde casas económicas y de nivel medio hasta propiedades residenciales.

Si ese porcentaje se aplica a un mercado de siete mil viviendas vendidas al año, equivale a unas dos mil 450 unidades adquiridas por personas provenientes de otros estados. Sin embargo, el cálculo es una estimación de la cámara y no un registro oficial de compraventas.

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La cifra muestra la participación de la demanda externa en el mercado habitacional yucateco, donde los desarrolladores atienden tanto a compradores locales como a familias y personas que llegan de otras regiones del país.

Morales Greene explicó que el porcentaje procede de un análisis interno realizado por la industria inmobiliaria, aunque no precisó qué entidades concentran el mayor número de compradores ni qué proporción adquiere los inmuebles para habitarlos, rentarlos o utilizarlos como inversión.

Estas diferencias son importantes para conocer el comportamiento del mercado, pues una compra realizada por una persona de otro estado no necesariamente significa que trasladará su residencia a Yucatán.

Prevén mantener la construcción

En cuanto a la actividad de los desarrolladores, el representante empresarial indicó que durante el 2025 se construyeron aproximadamente siete mil viviendas en el estado y que para el 2026 se espera una producción similar.

De cumplirse esa previsión, la industria mantendría un volumen de construcción cercano al del año anterior, sin un crecimiento significativo en el número de unidades reportadas por la cámara.

El dirigente aclaró que estos cálculos no incluyen las casas contempladas en el programa federal Vivienda para el Bienestar, cuya ejecución representaría una oferta adicional a la desarrollada por las empresas del sector.

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Sobre ese proyecto, mencionó una meta aproximada de 60 mil viviendas para los próximos seis años, aunque también planteó una incorporación anual de entre 12 mil y 15 mil unidades.

Ambas cifras requieren aclaración, debido a que distribuir 60 mil casas en seis años representa un promedio de 10 mil anuales. Por tanto, no es posible establecer todavía un volumen conjunto de construcción sin precisar el calendario y las metas del programa.

Morales Greene consideró que el mercado inmobiliario estatal mantiene una dinámica favorable, aunque reconoció que algunos segmentos presentan un ritmo de comercialización menor al observado en años anteriores.

En particular, identificó una moderación en las ventas de vivienda residencial vertical, segmento integrado principalmente por departamentos, que ha experimentado una menor velocidad de colocación.

La situación no necesariamente refleja el comportamiento de toda la industria, debido a que la demanda y las condiciones de venta pueden variar según el tipo de inmueble y el mercado al que está dirigido.