Abandono de pacientes satura hospitales y paraliza ambulancias en ciudad del Carmen

El aumento de personas en situación de calle y de pacientes abandonados por sus familiares se ha convertido en un problema cada vez más frecuente para los cuerpos de emergencia de la Isla, quienes enfrentan dificultades operativas por la saturación hospitalaria y la retención de equipo médico indispensable para brindar servicio a la población.

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Carlos Roberto Candanedo Hernández, comandante del Grupo Nova, dijo que con frecuencia reciben reportes de gente solicitando apoyo para indigentes con problemas de salud o que requieren atención médica. En muchos casos los paramédicos brindan atención en el lugar, ya sea con curaciones o valoraciones básicas; sin embargo, hay veces que el estado de salud de la persona requiere de su traslado a un hospital.

Uno de los principales obstáculos surge cuando los pacientes llegan inconscientes o sin identificación, pues se desconocen sus datos personales y no hay un familiar con ellos durante la valoración médica. Aunque los hospitales no niegan la atención de urgencia, la falta de acompañamiento complica procedimientos administrativos y de seguimiento.

Señaló que esta situación no solo ocurre con gente en situación de calle, también con ciudadanos que cuentan con familiares, pero que son abandonados al momento de requerir cuidados. Según comentó, cada vez es más común que los parientes se nieguen a estar con el paciente durante su ingreso al hospital.

Candanedo Hernández destacó que el problema se ha agravado en los últimos meses y muchas veces los cuerpos de emergencia son cuestionados por ciudadanos que exigen traslados hospitalarios, incluso cuando las condiciones médicas del enfermo no lo ameritan.

Explicó que tanto los servicios de emergencia como los hospitales siguen protocolos para determinar cuándo un traslado es necesario, considerando factores como el tipo de lesión, enfermedad o estado clínico de la persona. Esto cobra especial importancia debido a que las clínicas enfrentan alta demanda y disponibilidad limitada de camas.

Otro asunto que afecta directamente la capacidad de respuesta de las ambulancias es la retención de camillas dentro de los hospitales. El comandante detalló que en ocasiones una camilla con un paciente indigente o abandonado puede permanecer ocupada por horas e incluso uno o dos días completos mientras el paciente recibe atención, dejando fuera de operación a una ambulancia de emergencia que podría estar atendiendo otros reportes.

Cuando esto sucede, recalcó, las ambulancias quedan temporalmente limitadas para prestar servicio, reduciendo la capacidad de respuesta ante accidentes, enfermedades o cualquier otra emergencia que pueda surgir en distintos puntos de la ciudad.

Ante esta situación, indicó que han sostenido reuniones con autoridades y organismos de Protección Civil para buscar mecanismos de apoyo mutuo. Como parte de estas estrategias, Protección Civil ha facilitado camillas de respaldo para evitar que las ambulancias queden totalmente inhabilitadas mientras esperan la liberación de su equipo.

El comandante reconoció que se trata de un problema social complejo que afecta a múltiples instituciones y que requiere la participación de la sociedad. Señaló que, en muchos casos, los cuerpos de emergencia atienden situaciones derivadas no solo de enfermedades o accidentes, sino también del abandono familiar y la falta de responsabilidad hacia personas vulnerables.

Precisó que existen reportes relacionados con gente en estado de ebriedad, donde se solicita traslado hospitalario, aunque la condición del paciente no represente una urgencia médica real.

En estos casos, los paramédicos realizan una valoración previa para determinar si el hombre o mujer requiere atención especializada o si puede permanecer bajo observación hasta que recupere sus condiciones normales.

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JGH