Un envío que ocultaba diversos dispositivos tipo vapeador y cilindros con presuntas sustancias ilícitas fue interceptado en una empresa de paquetería de la capital campechana, gracias a la intervención del binomio canino de la Policía Estatal.

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El hallazgo ocurrió durante un recorrido de inspección preventiva en negocios de mensajería y envíos de San Francisco de Campeche, donde agentes adscritos a la Sección Canina de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana realizaban revisiones de rutina para detectar mercancía prohibida.

Fue el ejemplar canino identificado como Titán quien marcó alerta positiva ante un paquete sospechoso. Al proceder con la revisión protocolaria del envoltorio, los uniformados confirmaron que en su interior se transportaban los cigarrillos electrónicos junto con los recipientes cilíndricos que contenían sustancias con características propias de narcóticos.

En el interior del paquete encontraron varios dispositivos tipo vapeador. / Especial

Tras el aseguramiento, la mercancía fue embalada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, autoridad ministerial que se encargará de abrir la carpeta de investigación correspondiente para rastrear el origen y destino del envío, así como deslindar responsabilidades.

De acuerdo con la corporación estatal, estos operativos de vigilancia en empresas de paquetería se mantienen activos de forma aleatoria en la entidad con el objetivo de frenar el uso de servicios comerciales de mensajería para el trasiego de artículos prohibidos y estupefacientes.

JGH