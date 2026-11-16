Un ciudadano extranjero identificado como Craig Conors denunció el robo de diversos objetos de valor en su vivienda ubicada en Jade Bay, en la Bahía de Akumal municipio de Tulum, luego de que presuntamente dos hombres ingresaran al inmueble y sustrajeran joyas familiares y equipo especializado de buceo.

El afectado recurrió a las redes sociales para solicitar la colaboración de la población y tratar de recuperar sus pertenencias, particularmente una pulsera de plata de gran valor sentimental.

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De acuerdo con el testimonio por el residente extranjero, los hechos ocurrieron cuando dos individuos presuntamente ingresaron a su domicilio y se apoderaron de diversos artículos, entre ellos un regulador de buceo de la marca ScubaPro, así como varias piezas de joyería.

Entre los objetos sustraídos se encuentran una pulsera familiar elaborada en plata y un anillo del mismo metal con una esmeralda, artículos que podrían ser comercializados en establecimientos de compraventa o mediante plataformas digitales.

Craig Conors explicó que su principal preocupación es recuperar la pulsera familiar, debido al significado personal que representa para sus propietarios. Por ello, pidió a los habitantes de Tulum y comunidades cercanas mantenerse atentos ante cualquier intento de venta de objetos con estas características, así como proporcionar información que permita identificar a las dos personas señaladas en su denuncia pública.

“Nuestro hogar en Jade Bay fue robado por estos dos hombres el sábado por la noche. Robaron al menos un regulador de ScubaPro y joyas, incluyendo una pulsera de familia en plata y un anillo de plata con una esmeralda”, expresó el afectado, donde solicitó ayuda para localizar los artículos desaparecidos.

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El caso pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por los robos a viviendas en zonas residenciales y turísticas del municipio, donde propietarios y residentes mantienen objetos personales y equipos de alto valor económico. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la recuperación de las pertenencias ni sobre la detención de personas relacionadas con este hecho.

El residente extranjero reiteró su llamado a quienes pudieran reconocer a los individuos señalados o detectar la venta de las joyas y del equipo de buceo para que compartan información que contribuya a esclarecer lo ocurrido.