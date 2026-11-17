La red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió una caída este martes 17 de noviembre de 2026, lo que afectó el sistema utilizado por sus empleados para intercambiar información altamente clasificada.

De acuerdo con información publicada por CNN, seis fuentes familiarizadas con el incidente confirmaron que la plataforma denominada NSA Net presentó una interrupción cuyo origen todavía se investiga.

Las fuentes señalaron que hasta el momento no existen evidencias de que la falla haya sido provocada por un ciberataque.

¿Qué pasó con la red de comunicaciones de la NSA?

La interrupción afectó a NSA Net, un sistema de comunicaciones internas que permite al personal de la agencia estadounidense compartir información sensible relacionada con sus actividades de inteligencia.

Mientras se determina el alcance de la falla, la NSA implementó horarios escalonados de ingreso para sus trabajadores.

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CNN solicitó información a la agencia, aunque al momento de su reporte no había recibido una respuesta oficial.

Tampoco se ha precisado cuándo podrían restablecerse completamente las operaciones del sistema.

Falla en la NSA ocurre tras problemas en aeropuertos y bancos de EU

El incidente se registró después de una serie de interrupciones tecnológicas que afectaron distintos servicios estadounidenses durante los últimos días.

El viernes 13 de noviembre, una falla en los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la suspensión temporal de despegues en Estados Unidos, con miles de vuelos afectados.

Posteriormente, el lunes 16 de noviembre, usuarios reportaron dificultades para acceder a servicios bancarios, mientras que United Airlines informó sobre problemas tecnológicos que afectaron sus operaciones.

Hasta ahora, no se ha establecido una relación entre estos incidentes ni existen pruebas de que respondan a un ataque informático coordinado.

The highly classified network that the National Security Agency uses for its internal communications is down, according to six people familiar with the matter. At this point there is no evidence of a cyberattack, sources said. CNN has asked the National Security Agency for comment. https://t.co/bUJ5TEtBxY — CNN (@CNN) November 17, 2026

Estados Unidos realizará prueba nacional de alertas de emergencia

En paralelo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) programó para este martes una prueba nacional de su sistema de alertas.

El ejercicio está previsto para las 14:20 horas del este de Estados Unidos y contempla la transmisión de mensajes de prueba mediante radio y televisión, sin incluir alertas a teléfonos celulares.

La prueba forma parte de las evaluaciones de los mecanismos de comunicación ante emergencias y no ha sido vinculada con la interrupción registrada en la NSA.

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