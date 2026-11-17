Tan solo en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, Cader, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, de la cabecera municipal, se tiene un registro de 10 mil 239 hectáreas de maíz que sufrieron siniestros, de acuerdo con el reporte de 747 productores, informó Cornelio Pech Chan, jefe del Cader Hopelchén, quien dijo que a 358 productores ya se les entregaron sus respectivas pólizas de seguro.

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Entrevistado en sus oficinas en la ciudad de Hopelchén, el funcionario federal explicó que se tiene una base de datos de 747 productores afectados en sus cultivos de maíz, quienes en tiempo y forma se inscribieron al Programa de Seguro Agrícola Catastrófico. Sin embargo, aclaró que su registro no quiere decir que cobrarán de inmediato el apoyo por el siniestro en sus maizales, pues existe un proceso.

Explicó que el Gobierno Federal, a través de la Sader, contrató y pagó a Agroasemex, institución nacional de seguros y reaseguros del Gobierno de México, sectorizada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, que ofrece servicios de seguro y reaseguro, administra fondos de aseguramiento y opera programas federales como el Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y seguros para contingencias climatológicas.

Detalló que la semana pasada llegó una remesa de 358 pólizas del Seguro Agrícola Catastrófico, las cuales ya fueron entregadas a sus titulares, tras recibir el aviso de sus comisarios ejidales. Personalmente, se encargó de entregarlas en las oficinas del Cader de esta ciudad.

El padrón abarca el reporte de 747 productores inscritos al Programa de Seguro Agrícola Catastrófico. / Mauriel Koh

Explicó que en el Cader a su cargo se atiende a los ejidos del centro del municipio y de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón. Al mismo tiempo, señaló que la comunidad que más superficie reportó como siniestrada es el ejido de Bolonchén de Rejón, donde 123 productores registraron 2 mil 400 hectáreas afectadas.

“Nosotros ya cumplimos con tener el padrón de productores que registraron sus parcelas siniestradas, ya se los hicimos llegar a la aseguradora. Ahora todo el proceso que queda es meramente de Agroasemex, que deberá acudir a los predios reportados como siniestro a realizar su verificación y levantamiento de estimados, y emitir la orden de cobro directo al productor”, añadió.

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Pech Chan mencionó que las pólizas del seguro vencen el 31 de marzo de 2027. Sin embargo, dijo que muchos productores están preocupados porque aún no les verifican sus predios, pese a tener en sus manos sus pólizas. Incluso, señaló que tiene conocimiento de que muchos campesinos ya se comunicaron con la aseguradora para exigir la verificación de sus parcelas siniestradas.

Por último, dijo que la póliza del Seguro Agrícola Catastrófico es por sequía y resaltó que el Cader de Dzibalchén está manejando los siniestros de los ejidos pertenecientes a las juntas municipales de Ukum y Dzibalchén, respectivamente.

JGH