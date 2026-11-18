Ante el incremento de reportes sobre mototaxistas o pochimóviles que brindan servicio de transporte público en la capital campechana, taxistas solicitaron a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche atender esta problemática y reforzar la vigilancia para evitar que estas unidades continúen extendiendo sus recorridos sin regulación, advirtiendo que representan una competencia irregular adicional al crecimiento de plataformas digitales como InDrive, DiDi y Uber.

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El ruletero Noé Quijano explicó que este fenómeno se remonta a hace 24 años, durante el sexenio del exgobernador Fernando Ortega Bernés, cuando los tricitaxis comenzaron a crecer sin control hasta convertirse en mototaxis que hoy operan incluso sobre la avenida Concordia, a la altura de un supermercado cercano a la glorieta de Siglo XXI, pese a que llevan siete meses denunciándolo ante la ARTEC junto con el pirataje.

Asimismo, los transportistas alertaron que estas unidades trasladan pasajeros de manera irregular desde las comunidades de Lerma y Chiná hacia la ciudad circulando por carreteras estatales, federales y el periférico, donde el límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora mientras dichos vehículos apenas rebasan los 30 kilómetros por hora y carecen de medidas de seguridad o seguro para viajeros.

Por ello, el taxista Jorge Román pidió la intervención de elementos de la Guardia Nacional para detener estas unidades en vías rápidas antes de que ocurra una tragedia, mientras que conductores de mototaxis reconocieron que, aunque su servicio no está regulado por la ARTEC, se mantiene activo presuntamente mediante acuerdos verbales con autoridades estatales.

JGH