Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la avenida Cuatro Carriles, en Ciudad del Carmen, luego de que un tractocamión terminara dentro de una cuneta de drenaje pluvial, después de que su operador presuntamente se quedara dormido al volante.

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El percance dejó cuantiosos daños materiales en la infraestructura urbana y en la pesada unidad, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas, a la altura de la gasolinería Servifácil y la terminal de autobuses Medher, donde el conductor de un tractocamión marca Peterbilt, con caja seca y placas de circulación del servicio público federal, transitaba sobre dicha vialidad.

Al llegar a una curva, el operador presuntamente perdió el control de la dirección debido al cansancio y terminó saliéndose de la carpeta asfáltica.

En su trayectoria, la pesada unidad impactó contra el barandal metálico de contención, al que derribó parcialmente, para después continuar su recorrido hasta caer sobre su costado izquierdo dentro del drenaje pluvial.

El operador presuntamente se quedó dormido al volante debido al cansancio. / Israel Lozano

La cabina y parte de la estructura del tractocamión quedaron en una posición complicada, por lo que fue necesario solicitar apoyo especializado para poder retirarlo.

Tras el incidente, el operador, visiblemente preocupado por lo ocurrido, solicitó la intervención de su compañía aseguradora, mientras elementos de las autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Por fortuna, al momento del accidente no hubo otros vehículos involucrados y el conductor logró salir sin presentar lesiones.

Una vez concluido el peritaje, se organizaron las maniobras para rescatar la unidad, utilizando al menos dos grúas de gran capacidad debido al peso y la posición en la que quedó el tractocamión.

Los trabajos se realizaron durante la madrugada con la intención de liberar la vialidad antes de que aumentara la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana.

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Finalmente, el operador fue puesto a disposición de la Fiscalía por los daños ocasionados a la infraestructura de propiedad municipal, mientras que el tractocamión fue trasladado al depósito vehicular correspondiente.

La compañía aseguradora deberá hacerse cargo de cubrir los daños materiales ocasionados al barandal de contención y demás afectaciones derivadas de este aparatoso accidente.

JGH