Motociclista se salvó de sufrir fracturas al ser proyectado contra el pavimento por una automovilista que le cerró el paso, al salir del espacio donde estaba estacionada en el área Ah Kim Pech.

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El percance ocurrió alrededor de las diez de la mañana, cuando el joven de la motocicleta Italika 300 todo terreno, amarillo con negro, transitaba en la avenida del malecón Pedro Sainz de Baranda.

Al dar vuelta sobre la calle 51, en dirección a la avenida Adolfo Ruiz Cortines y Centro Histórico, de repente por la izquierda el motociclista fue colisionado por la conductora del automotor Chevrolet Sonic rojo, quien salió de manera repentina del espacio donde estaba aparcada.

Tras derrapar unos diez metros y quedar tirada la moto junto a una camioneta KIA blanca estacionada, el joven quedó tendido con lesiones en el cuerpo, sobre todo en el brazo derecho.

La responsable fue la conductora de un automóvil Chevrolet Sonic rojo que salió de manera repentina del espacio donde estaba estacionada. / Alejandro Pech

Agentes de la Policía Estatal llegaron y cerraron el paso vehicular, desviándolo hacia otras avenidas aledañas al Foro Ah Kim Pech.

Después, el lesionado fue atendido por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, sin requerir traslado al hospital.

En el lugar, los involucrados llegaron al acuerdo del pago de las afectaciones materiales por medio de la aseguradora, ante agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, evitando así ser consignados al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

JGH