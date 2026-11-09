Vinculan a proceso a Gaspar “N” por brutal agresión y muerte de un canino en Champotón

Un hombre identificado como Gaspar “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra los animales, luego de que la Fiscalía General del Estado de Campeche cumplimentara una orden de aprehensión en su contra el pasado sábado 7 de noviembre.

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De acuerdo con la información de la Fiscalía, al día siguiente de su detención se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que una Jueza de Control determinó vincularlo a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en prisión mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 11 de junio de 2025, alrededor de las 08:00 horas, en un inmueble de la colonia Plan Chac, en el municipio de Champotón.

Según las indagatorias preliminares, el investigado presuntamente ingresó a una habitación donde se encontraba un perro llamado Atu, propiedad de la denunciante, y le provocó lesiones graves en el recto que posteriormente ocasionaron la muerte del animal.

La orden de aprehensión había sido librada desde el 23 de octubre de 2026 y fue ejecutada el 7 de noviembre, mientras que la vinculación a proceso se determinó durante la audiencia celebrada al día siguiente.

El caso continuará bajo investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la responsabilidad penal del imputado.

JGH