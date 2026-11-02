Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Trágico accidente en la carretera federal 307 deja una mujer sin vida y un hombre grave

Campeche / Sucesos

Detienen a motociclista por presunto narcomenudeo en Seybaplaya

Un motociclista de 35 años fue detenido en la colonia San Rafael, en Seybaplaya, luego de que presuntamente intentara ocultar una bolsa con fragmentos blanquecinos durante una revisión por circular sin casco.

Por Redacción Por Esto!

2 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche
El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche / Especial

Un hombre de 35 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el municipio de Seybaplaya, Campeche, luego de que presuntamente intentara ocultar una bolsa con fragmentos blanquecinos durante una intervención por una infracción vial.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre la calle 23, en la colonia San Rafael, donde los agentes detectaron al motociclista circulando sin casco protector.

La circulación permanece cerrada en este tramo de la carretera Escárcega-Champotón, mientras las autoridades llevan a cabo el levantamiento del cuerpo

Noticia Destacada

Hombre muere arrollado y cierran tramo de la carretera Escárcega-Champotón

Al intervenirlo por la falta de equipo de seguridad, los policías observaron que el conductor intentó esconder una bolsa de plástico que contenía fragmentos blanquecinos con características similares a sustancias ilícitas, situación que derivó en su detención.

El sujeto fue asegurado por su probable participación en un delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, variante de posesión simple.

Uno de los señalados habría sido localizado en una zona de terracería cerca de Yohaltún, mientras que el segundo fue detenido en Canasayab

Noticia Destacada

Masacre en Mayatecún II, Champotón: Reportan la presunta detención de dos posibles responsables

Finalmente, el detenido y el indicio asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que realizará las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

Te puede interesar