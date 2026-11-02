Detienen a motociclista por presunto narcomenudeo en Seybaplaya

Un hombre de 35 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el municipio de Seybaplaya, Campeche, luego de que presuntamente intentara ocultar una bolsa con fragmentos blanquecinos durante una intervención por una infracción vial.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre la calle 23, en la colonia San Rafael, donde los agentes detectaron al motociclista circulando sin casco protector.

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Al intervenirlo por la falta de equipo de seguridad, los policías observaron que el conductor intentó esconder una bolsa de plástico que contenía fragmentos blanquecinos con características similares a sustancias ilícitas, situación que derivó en su detención.

El sujeto fue asegurado por su probable participación en un delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, variante de posesión simple.

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Finalmente, el detenido y el indicio asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que realizará las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.