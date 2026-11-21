Un masculino, cuyos generales no han sido revelados, fue hallado sin vida y con impactos de arma de fuego en la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al municipio de Champotón.

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Aunque trascendió que el hecho pudo haberse originado durante una riña, hasta el momento no hay información oficial que confirme esta versión.

Según los datos recabados, el hecho se registró alrededor de las 23:50 horas del viernes, en la colonia San Diego, en la cabecera de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, se presume que la víctima no radicaba en esta demarcación.

Tras confirmarse el deceso, el perímetro fue acordonado por elementos policiales, en espera del arribo de las autoridades ministeriales, quienes se encargarían de realizar las diligencias correspondientes.

Luego de verificar y procesar la escena, el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento del cuerpo.

Por ahora, no hay reportes de personas detenidas ni sospechosos tras este hecho violento. Las autoridades investigan para esclarecer el móvil.

JGH