El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, celebró la detención de Fausto Isidro"N", alias “El Chapo Isidro”, ocurrida la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, y reconoció la actuación de las autoridades mexicanas.

A través de su cuenta de X, el funcionario estadounidense calificó la captura como un resultado significativo en el combate a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Cole identificó al detenido como líder de la organización Meza-Flores, vinculada con el grupo criminal de los Beltrán Leyva.

DEA reconoce a México por captura de “El Chapo Isidro”

En su mensaje, Terry Cole afirmó que la organización encabezada por Meza Flores estuvo relacionada durante décadas con hechos de violencia e inestabilidad en México.

También señaló que el grupo criminal participaba en el tráfico de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense, incluido el fentanilo.

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El director de la DEA reconoció a las autoridades mexicanas por el operativo que permitió la detención del presunto narcotraficante y reiteró el compromiso de su agencia para desmantelar las redes responsables del tráfico de drogas.

Detención de “El Chapo Isidro” provocó enfrentamientos en Guasave

Fausto Isidro Meza Flores fue capturado durante un operativo de fuerzas federales realizado el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

La intervención derivó en enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y vehículos incendiados en distintos puntos de la región.

The capture of Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro,” leader of the Beltrán Leyva-affiliated Meza-Flores drug trafficking organization, represents a significant victory against one of Mexico’s most violent criminal networks. For decades, this organization has fueled bloodshed and instability in Mexico while trafficking deadly drugs, including fentanyl, into the United States, posing a significant threat to American lives and communities. #DEA commends Mexican authorities for this decisive operation and remains committed to dismantling the violent criminal organizations responsible for trafficking deadly drugs into our country. @TheJusticeDept @DEATerryCole — DEA HQ (@DEAHQ) November 21, 2026

El detenido era considerado un objetivo prioritario para las autoridades de México y Estados Unidos por su presunta participación en actividades de narcotráfico.

La DEA reiteró que mantendrá sus acciones contra las organizaciones criminales que introducen drogas a Estados Unidos, mientras las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones correspondientes a la captura de Meza Flores.

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