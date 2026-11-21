El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) confirmó que agencias estadounidenses proporcionaron apoyo de inteligencia para la captura de Fausto Isidro "N", alias “El Chapo Isidro”, y dos integrantes de su organización criminal, durante el operativo realizado el viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa.

A través de su cuenta de X, el organismo militar estadounidense felicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la detención del presunto narcotraficante, quien figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Por separado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad mexicanas y destacó que el intercambio de información entre ambos países contribuyó al resultado de la operación.

Comando Norte revela participación de inteligencia estadounidense

El USNORTHCOM informó que el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto contra los Cárteles (JIATF-CC), en coordinación con otras agencias de Estados Unidos, apoyó las labores de identificación de objetivos que permitieron concretar las detenciones.

La institución destacó que la cooperación bilateral constituye una herramienta para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

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El comunicado atribuyó la captura a las autoridades mexicanas y precisó que la contribución estadounidense estuvo relacionada con los trabajos de inteligencia.

Ronald Johnson reconoce captura de “El Chapo Isidro” y dos integrantes de los Beltrán Leyva

El embajador estadounidense señaló que el operativo permitió detener a Meza Flores y a otros dos presuntos integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

“Resultados como estos no se logran de la noche a la mañana. Se logran a través de la cooperación constante y la confianza”, afirmó Johnson.

We deeply mourn the loss of the four Mexican Army (@Defensamx1) soldiers who gave their lives in the line of duty during a major operation against cartel and terrorist networks in Sinaloa, helping protect families and strengthen the security of both our nations. My deepest condolences to their families and fellow service members. Our thoughts and prayers are with them as we honor their courage, service, and ultimate sacrifice. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) November 21, 2026

El diplomático también reconoció la valentía y el profesionalismo de los elementos mexicanos que participaron en el despliegue de seguridad.

Estados Unidos reafirma cooperación contra el narcotráfico

Johnson sostuvo que Washington mantendrá sus acciones para perseguir a los integrantes de organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia.

Asimismo, señaló que el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos forma parte de los esfuerzos conjuntos para enfrentar el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad de ambos países.

Congratulations to our partners at @Defensamx on the Nov. 20 capture of Fausto Isidro N, an @FBI Ten Most Wanted fugitive, and two associates in Sinaloa. @JIATFCC, in coordination with other U.S. interagency partners, supported the targeting effort that led to this capture. Bilateral cooperation delivers results against transnational criminal organizations. #USNORTHCOM #JIATFCC @DeptofWar @PatrickWeaverPA @DOWResponse @PressSecDOW @USAmbMex — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) November 21, 2026

La captura de “El Chapo Isidro” y sus dos presuntos colaboradores ocurrió durante una operación de fuerzas federales mexicanas en Guasave, Sinaloa, que derivó en enfrentamientos armados y bloqueos carreteros.

Los mensajes del Comando Norte y del embajador estadounidense confirmaron la colaboración de agencias de ambos países en los trabajos previos a la detención.

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