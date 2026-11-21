La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas ampliará su capacidad proyectada para atender hasta 10 mil estudiantes, con el objetivo de incrementar los espacios disponibles en la educación superior.

Durante el evento “Becas para el Bienestar”, realizado este sábado 21 de noviembre de 2026 en Villanueva, Zacatecas, la mandataria señaló que el proyecto universitario forma parte de las acciones de su Gobierno para ampliar el acceso a la educación pública.

Acompañada por el gobernador David Monreal Ávila y el diputado Ricardo Monreal, Sheinbaum explicó que inicialmente se contemplaba una capacidad de aproximadamente 3 mil estudiantes, pero planteó aumentar esa cifra ante la demanda de espacios universitarios.

Sheinbaum anuncia ampliar Universidad Rosario Castellanos a 10 mil alumnos

La presidenta indicó que, de acuerdo con estimaciones del gobernador David Monreal, alrededor de 10 mil jóvenes no consiguen ingresar a la universidad en Zacatecas, por lo que pidió ampliar la capacidad de la nueva institución.

“Ese campus lo vamos a hacer para 10 mil jóvenes, para que nadie se quede sin estudiar la universidad”, afirmó.

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Sheinbaum informó que, después del evento en Villanueva, acudiría a supervisar los trabajos de construcción del plantel.

Becas para el Bienestar: Sheinbaum destaca apoyo a universitarios

La mandataria también recordó que Zacatecas fue elegido para iniciar la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra, destinada a apoyar los gastos de transporte de estudiantes de universidades públicas.

Explicó que su administración busca ampliar progresivamente estos apoyos conforme existan recursos presupuestarios.

Asimismo, defendió el carácter universal de las becas educativas, al considerar que los estudiantes deben recibir respaldo económico independientemente de su promedio escolar.

Sheinbaum reporta 400 mil estudiantes más en preparatoria

Durante su discurso, la presidenta afirmó que 400 mil jóvenes adicionales se inscribieron a la educación media superior en el país, resultado que vinculó con las becas Rita Cetina y las acciones para evitar el abandono escolar.

También sostuvo que ampliar las oportunidades educativas forma parte de la estrategia del Gobierno federal para atender las causas de la violencia y evitar que los jóvenes se incorporen a organizaciones delictivas.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración continuará con la construcción de escuelas y universidades públicas, así como con la ampliación de los programas de becas para estudiantes mexicanos.

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