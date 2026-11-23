El flujo de turistas en la Quinta Avenida de Playa del Carmen ha mostrado una mejoría durante los últimos días; sin embargo, el aumento de visitantes todavía no se refleja en las ventas de los comercios, pues prestadores de servicios y vendedores de artesanías aseguran que el consumo continúa por debajo de lo registrado en años anteriores.

Oscar Ramírez señaló que, aunque se observa una mayor presencia de visitantes, la derrama económica sigue siendo limitada, debido a que muchos turistas extranjeros se hospedan en hoteles con sistema todo incluido (All Inclusive), donde reciben alimentos, bebidas y otros servicios, por lo que realizan pocas compras fuera de estos establecimientos.

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Por su parte, Javier Hernández, vendedor de artesanías, comentó que los turistas se muestran más cautelosos al momento de gastar y, en algunos casos, únicamente adquieren algún recuerdo durante su recorrido por la zona turística, sin que esto represente un repunte importante para los comerciantes.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, en su reporte correspondiente al periodo del 10 al 15 de noviembre de 2026, la ocupación hotelera registró porcentajes de 71.18, 74.60 y 76.46 por ciento.

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Durante un recorrido por la Quinta Avenida, considerada uno de los principales puntos turísticos de Playa del Carmen, se observó una mayor afluencia de visitantes en comparación con la primera quincena de noviembre.

No obstante, los comerciantes señalaron que este movimiento todavía no se traduce en un incremento significativo de sus ingresos.