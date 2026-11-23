La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, acudió este lunes a la Cámara de Diputados para sostener una reunión de trabajo a puerta cerrada con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La fiscal arribó entre las 10:30 y las 11:00 horas y fue recibida por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo. Antes del encuentro privado, también sostuvo una reunión con los coordinadores parlamentarios de las distintas fuerzas políticas.

De acuerdo con la agenda legislativa, la reunión tendría una duración aproximada de tres horas y fue planteada como un ejercicio institucional para intercambiar información sobre el trabajo de la Fiscalía y fortalecer el diálogo entre los poderes.

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Sin embargo, el encuentro no correspondió a una comparecencia formal ante el Pleno como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que los 500 diputados no participaron en una sesión pública con la fiscal.

En el contexto de la reunión, reportes sobre el balance de gestión de Godoy señalaron que la FGR registró 79 mil investigaciones, un incremento de 18.3 por ciento en sentencias y la recuperación de 720 millones de pesos.

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Aunque Ricardo Monreal destacó la importancia del diálogo y la coordinación entre poderes, el formato privado generó cuestionamientos políticos y mediáticos, debido a que impidió que los grupos parlamentarios plantearan públicamente sus preguntas a la titular de la Fiscalía.

De acuerdo con comentarios y columnas de opinión publicados este lunes, legisladores de oposición tenían previsto cuestionarla sobre distintos asuntos políticos y electorales; sin embargo, no hubo un intercambio público de preguntas y respuestas ante el Pleno.