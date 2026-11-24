Morena acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de obstaculizar el proceso para elegir a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la bancada panista presentó una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un posicionamiento difundido este martes 24 de noviembre, el partido oficialista exigió congruencia al PAN, al considerar que existe una contradicción entre su exigencia de acelerar el nombramiento y su decisión de recurrir a la vía judicial.

Morena sostuvo que su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, coordinado por Ricardo Monreal Ávila, ha privilegiado el diálogo con las distintas fuerzas políticas para construir acuerdos sobre la convocatoria correspondiente.

¿Por qué Morena acusa al PAN de retrasar la renovación del INE?

En su comunicado, Morena señaló que la demanda presentada por Acción Nacional contra la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dificulta las negociaciones legislativas necesarias para avanzar en la designación.

El partido consideró que la judicialización del procedimiento representa un obstáculo para alcanzar consensos entre las bancadas.

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"Exigimos al Partido Acción Nacional congruencia y responsabilidad institucional", expresó Morena.

Por su parte, el PAN sostiene que su recurso ante el Tribunal Electoral busca precisamente acelerar la convocatoria y evitar nuevos retrasos en la renovación del organismo.

¿Cuándo se elegirá a la nueva presidencia del INE?

Morena reiteró que continuará trabajando para concretar el nombramiento con apego a la Constitución y respeto a las resoluciones del Tribunal Electoral.

Asimismo, sostuvo que la mayoría parlamentaria tiene la responsabilidad de impulsar acuerdos que garanticen la legalidad y el funcionamiento de las instituciones electorales.

📌📰 El CEN de @PartidoMorenaMx comparte el siguiente posicionamiento: Morena exige congruencia al #PAN ante la renovación de la presidencia del INE: no puede seguir retrasando la designación https://t.co/dchev6x1dy — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 24, 2026

Hasta el momento, la Cámara de Diputados no ha emitido la convocatoria definitiva para elegir a la persona que ocupará la presidencia del INE, por lo que el proceso permanece pendiente en medio de las diferencias entre Morena y el PAN.

IO