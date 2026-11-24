Un hombre de 20 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen, luego de que durante una inspección preventiva le encontraran una bolsa con contenido similar a posibles sustancias ilícitas.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los agentes realizaron una revisión al joven y localizaron el envoltorio, por lo que procedieron a asegurarlo.

Tanto el detenido como los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tipo ni la cantidad de sustancia asegurada.

JGH