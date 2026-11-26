Ante el fuerte oleaje provocado por el paso del frente frío número 8 por la Península de Yucatán, la comunidad de Isla Arena, Calkiní, enfrenta dificultades de acceso debido a que la creciente del mar cubrió el principal camino de entrada. El agua alcanzó una altura de más de 20 centímetros y, en algunos tramos, hasta 30 centímetros, lo que impide el paso de vehículos pequeños.

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Por esta situación, se pide a los conductores extremar precauciones para evitar daños en sus unidades. Los habitantes recomiendan esperar a que baje el nivel del agua durante los próximos días, antes de intentar ingresar con motocicletas o automóviles pequeños.

Pescadores de Isla Arena, entre ellos Fernando y Pedro Narváez, alertaron a los automovilistas para que no arriesguen sus vehículos, debido a que cerca de un kilómetro de carretera permanece inundado por el agua del río y del mar. Explicaron que, cada vez que se registra un norte, aumenta la creciente y únicamente los vehículos grandes pueden ingresar, ya que los pequeños corren el riesgo de sufrir daños en el motor.

Cerca de un kilómetro de carretera permanece cubierto por el agua. / Erik Caamal

Los habitantes mencionaron que el nivel del agua podría tardar un par de días en regresar a la normalidad, por lo que consideran peligroso intentar ingresar mientras persista la inundación. En algunos tramos, la vialidad prácticamente queda cubierta por el agua. Incluso, algunas viviendas ubicadas a orillas del mar o del río registraron afectaciones en sus patios, lo que ha impedido a las familias realizar actividades cotidianas, como tender la ropa.

Algunas viviendas cercanas al mar y al río registraron inundaciones en sus patios. / Erik Caamal

Ante este panorama, los isleños hicieron un llamado a los conductores para que no arriesguen sus vehículos ni su integridad física y se mantengan atentos a las condiciones del camino hasta que descienda el nivel del agua y el tránsito pueda restablecerse con mayor seguridad.

Asimismo, mencionaron que más de 300 pescadores continúan a la espera de que las condiciones permitan regresar a sus labores en el mar.

JGH