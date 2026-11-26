Una movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano generó expectación entre vecinos de la colonia Manigua, luego de que varias unidades oficiales arribaran a un domicilio donde realizaron una diligencia que presuntamente estaría relacionada con un cateo.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Vicente Guerrero, entre las calles 5 de Mayo y Francisco Villa, donde los agentes colocaron un acordonamiento para delimitar el área y llevar a cabo las actuaciones correspondientes al interior del inmueble. En el operativo participaron varias camionetas de la Fiscalía, así como unidades de las fuerzas federales.

La diligencia presuntamente estaría relacionada con un cateo. / Israel Lozano

Durante varios minutos, las corporaciones permanecieron en el sitio mientras realizaban las diligencias, situación que llamó la atención de los habitantes del sector, quienes observaron desde sus viviendas el despliegue de unidades y personal de seguridad. Sin embargo, no se informó públicamente sobre el motivo específico de la intervención ni sobre los posibles objetivos de la investigación.

Posteriormente, los elementos retiraron el acordonamiento, realizaron una revisión en los alrededores y comenzaron a abandonar el lugar a bordo de sus unidades, tomando la avenida 5 de Mayo con dirección hacia la avenida Satélite.

Al finalizar la movilización, no se reportaron personas detenidas ni objetos asegurados, por lo que hasta el momento se desconoce el resultado de la diligencia y las razones que motivaron la presencia de las autoridades en este domicilio. Se espera que la Fiscalía pueda proporcionar información oficial sobre el procedimiento realizado.

JGH