Entre aplausos, música, coreografías, elegancia y el entusiasmo de la comunidad estudiantil, el Instituto Campechano (IC) eligió a sus nuevos soberanos del Carnaval Estudiantil 2027: María Rebeca Salinas Puga e Imanol Pereyra Arcos, ambos representantes de la Escuela de Educación Artística, quienes conquistaron al jurado y se llevaron el título de la Benemérita Institución.

La noche se convirtió en una auténtica fiesta de talento y expresión artística, donde las y los participantes demostraron sobre el escenario seguridad, carisma, porte y desenvolvimiento para convencer a los cinco integrantes del jurado calificador.

La competencia reunió a tres candidatas y dos candidatos. Arleth Isabel Velázquez Cuevas, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación; María Rebeca Salinas Puga, de la Escuela de Educación Artística 'Profa. Gloria Montero de Amaya', Campus Hecelchakán, y Valeria Segovia Cajún, de la Escuela Normal Preescolar 'Miriam Cuevas Trujillo'; asimismo, Imanol Pereyra Arcos, de Educación Artística, y Víctor Manuel Rendis Martínez, de la Preparatoria 'Prof. Ramón Berzunza Herrera', turno matutino.

Las porras, los aplausos y el respaldo de familiares, amigos y compañeros acompañaron cada aparición. Las candidatas fueron evaluadas en pasarela, dominio del escenario, porte, elegancia y seguridad, mientras que a los candidatos se les calificó también la habilidad para la danza, proyección escénica y carisma.

La responsabilidad de elegir a los nuevos soberanos recayó en Raúl Rosado, diseñador de imagen; Paulina Sánchez Guerrero, coreógrafa; Leslie González de Baqueiro, maestra de danza; Víctor Can, diseñador de alta moda, y Enrique Castilla Magaña, expresidente del Comité del Carnaval.

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Uno de los momentos más esperados fue la presentación de las comparsas. Imanol Pereyra Arcos mostró su propuesta 'Fuego en la bahía', mientras que Víctor Manuel Rendis Martínez presentó 'La salsa tiene sabor'. Ambas pusieron ritmo y ambiente a la velada.

La pasarela también tuvo su espacio para recibir a los Reyes del Carnaval de Campeche 2027, los soberanos del Carnaval Inclusivo del DIF Estatal 2027, los reyes del carnaval campechano e inclusivo de 2026, así como al rey del Carnaval de Campeche 2026. Especialmente emotiva fue la despedida de los soberanos del Carnaval Estudiantil del IC 2026, quienes realizaron su última pasarela antes de entregar la estafeta.

María Rebeca Salinas Puga obtuvo las bandas de Simpatía y Fotogenia, mientras que Valeria Segovia Cajún recibió la de Elegancia. Rebeca también fue proclamada Reina del Carnaval del IC, e Imanol Pereyra Arcos se llevó el título de Rey.

En el evento estuvieron presentes la rectora del Instituto Campechano, Ilsa Cervera Echeverría; el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, y el secretario de Educación, Candelario José Pacheco Pacheco, quienes acompañaron esta celebración estudiantil.

Con la emoción todavía a flor de piel, la noche cerró entre abrazos, felicitaciones y fotografías. Arleth e Imanol recibieron el cariño de sus familiares y amigos, iniciando así el camino que los llevará a representar a la comunidad estudiantil de la Benemérita Institución durante el Carnaval 2027.