IMSS entrega 128 plazas de base en Campeche; enfermeras y médicos obtienen estabilidad laboral

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó este martes 3 de noviembre una jornada de entrega de 128 nombramientos de base a trabajadores en Campeche, como parte del plan de 12 acciones en 120 días que contempla regularizar la situación laboral de 10 mil 939 empleados en todo el país.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Palacio Nacional, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, presentó los avances del programa y encabezó un enlace con autoridades de Campeche para dar seguimiento a la entrega de plazas.

En la transmisión participó Jorge Gaviño, representante del instituto, quien explicó que los beneficiarios habían trabajado bajo contratos temporales y que algunos debían renovar su relación laboral cada 15 días.

¿Quiénes recibirán las 128 plazas de base del IMSS en Campeche?

Jorge Gaviño detalló que los nombramientos contemplados en esta jornada se distribuyen entre diferentes categorías laborales:

84 enfermeras y enfermeros.

7 médicos.

12 paramédicos.

14 trabajadores de servicios básicos.

11 empleados del área de conservación.

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Del total, 20 plazas corresponden a personal que participó en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Durante el encuentro, dos trabajadoras compartieron sus experiencias. Una de ellas fue una médica especialista en epidemiología que comenzó a laborar en el instituto durante la pandemia y que, después de seis años de servicio, recibió su base.

También participó una auxiliar de limpieza e higiene que llevaba casi cinco años de trabajo bajo contratos temporales, por lo que destacó la estabilidad que representa su nuevo nombramiento.

¿Cuántos trabajadores serán basificados por el IMSS en todo México?

Zoé Robledo informó que la meta nacional es otorgar 10 mil 939 plazas de base durante los 120 días del programa, principalmente a trabajadores que cubren vacaciones, incapacidades y ausencias mediante contrataciones temporales.

El funcionario explicó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para mejorar las condiciones laborales del personal y fortalecer los servicios médicos.

El plan también incluye un aumento salarial del 8 por ciento, la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, la renovación de equipo hospitalario y acciones para reducir el rezago de cirugías.

De acuerdo con el director del IMSS, el programa concluirá el 24 de febrero de 2027, fecha para la que se prevé completar los compromisos anunciados ante el personal del instituto.

IO