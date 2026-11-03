En 24 horas, ocho personas murieron en Campeche a causa de ataques armados, suicidio y accidentes de tránsito

En menos de 24 horas se registraron ocho muertes violentas en el Estado, de las cuales cinco fueron por uso de armas de fuego, dos por accidentes automovilísticos y una se reportó como el primer suicidio del mes en la capital.

Recientemente, en Carmen, un hombre perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego en calles de Sabancuy, luego de que autoridades policiales recibieran un reporte por detonaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche (SPSC), el reporte alertó sobre disparos en la localidad, por lo que elementos municipales se trasladaron al lugar para corroborar los hechos y brindar atención conforme a los protocolos.

Los agentes arribaron a la calle Héctor Pérez Martínez, ubicada en la colonia Benito Juárez, donde localizaron a un hombre con lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Minutos después, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales. La confirmación del fallecimiento quedó asentada en el reporte oficial difundido por la dependencia estatal.

Noticia Destacada Rescatan a una familia que quedó encerrada en el cementerio de Champotón

A este hecho se suman los cuatro ejecutados en la comunidad de Mayatecún II, de Champotón, al interior de un bar clandestino donde perdieron la vida, mientras dos personas más presentaron heridas por los proyectiles, siendo trasladadas a un hospital de la capital del Estado.

Hechos de tránsito

Un hombre, cuyos datos generales no han sido revelados, fue localizado sin vida y prácticamente irreconocible debido a las severas lesiones sufridas tras un atropello múltiple en la carretera federal Champotón-Escárcega.

Trascendió que el cuerpo presentaba signos de violencia y habría sido abandonado sobre la carretera para que le pasaran encima vehículos de carga pesada; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales.

El hallazgo ocurrió durante las primeras horas de este lunes, a la altura de la localidad General Ortíz Ávila, de Champotón. Debido al arrollamiento sucesivo de los vehículos, la víctima sufrió la pérdida total de su integridad corporal y exposición de órganos internos.

Tras los reportes al número de emergencias 911, que alertaban sobre restos humanos en la vía pública, acudieron al sitio elementos de seguridad y rescate. Agentes de la Guardia Nacional (GN) abanderaron la zona y cerraron la circulación en ambos carriles durante horas.

El segundo incidente ocurrió cuando un motociclista perdió la vida tras derrapar varios metros por la carretera estatal Chiná-Campeche, presuntamente a causa del exceso de velocidad. Su cuerpo quedó tendido a mitad de la vía por varios minutos, hasta que unos ciudadanos se percataron del hecho y solicitaron apoyo médico.

El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como G.P., de 37 años, circulaba a bordo de una motocicleta Pulsar 200 a exceso de velocidad por el tramo estatal Campeche-Chiná, rumbo a la unidad habitacional Siglo XXI, donde vivía.

A pocos metros de llegar al cruce del periférico Pablo García I. Montilla, perdió el control en una curva y derrapó. Su cuerpo cayó al pavimento, donde quedó boca arriba y con lesiones en el cráneo, pese a llevar casco, mientras la motocicleta terminó entre el lodo.

Noticia Destacada Fuerte choque en la avenida Camarón; un Kia impacta contra una camioneta Nissan

El hombre permaneció cerca de 15 minutos tendido en el oscuro tramo, hasta que unos ciudadanos, alertados por las luces de la motocicleta, llamaron al número de emergencias y abanderaron la zona. Poco después llegaron policías y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Más tarde arribó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y agentes ministeriales asignados al departamento de Alto Impacto, quienes trasladaron el cuerpo de G.P. al anfiteatro para realizarle la necropsia, la cual determinó que la causa del fallecimiento fue por un traumatismo craneal.

Finalmente, el cadáver fue entregado a los familiares y posteriormente trasladado a una funeraria local. El incidente fue clasificado como “muerte culposa”.

Primer suicidio

Un hombre fue hallado sin vida en el interior de un domicilio de la unidad habitacional Siglo XXI, después de que sus conocidos solicitaron apoyo al número de emergencias al recibir mensajes de despedida. Al llegar, lo encontraron colgado en su cuarto.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, de aproximadamente 40 años, consumía bebidas alcohólicas desde la noche del sábado en compañía de amigos, en un predio ubicado en la calle Décima con Séptima, de Siglo XXI.

Con el paso de las horas, el hombre se quedó solo, pues sus amigos se retiraron a sus hogares; sin embargo, fueron alertados por una serie de mensajes de texto en los que este se despedía y pedía disculpas por sus acciones.

Poco después los mismos amigos acudieron a la vivienda y tras llamar unos minutos y no obtener resuesta entraron al cuarto principal, donde encontraron al hombre suspendido. Ante dicha situación intentaron ayudarlo, pero al comprobar que el sujeto no reaccionaba, marcaron al número de emergencias.

Al lugar llegaron elementos policiales, el grupo Zazil y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes solo pudieron certificar el fallecimiento.

Tras confirmar la muerte, la vivienda fue acordonada por los policías, mientras familiares y amigos se congregaban en la zona. Algunos compañeros, aún en estado de ebriedad, se mostraron un tanto agresivos contra los uniformados, aunque la situación no se salió de control por lamentable pérdida.