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Atienden denuncia de un perro enfermo en Campeche; obligan a propietario a cubrir gastos médicos

Un reporte ciudadano permitió localizar a un canino en condiciones de enfermedad y sin atención veterinaria; su propietario fue notificado sobre las posibles sanciones penales.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

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La omisión de cuidados puede derivar en multas de hasta 35 mil pesos
La omisión de cuidados puede derivar en multas de hasta 35 mil pesos / Especial

Un perro enfermo y sin atención veterinaria fue localizado en la colonia Josefa Ortiz, en Campeche, luego de que autoridades atendieran una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal.

Durante la intervención, personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) constató que el canino se encontraba recostado y presentaba un evidente estado de enfermedad, además de carecer de los cuidados veterinarios necesarios para su bienestar.

La emergencia fue atendida por la Policía Municipal

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Ante las condiciones del animal, se solicitó la intervención de un médico veterinario para que recibiera una valoración y atención médica urgente. Los gastos del tratamiento deberán ser cubiertos por el propietario, por disposición de la autoridad.

El dueño también fue notificado sobre las posibles consecuencias penales derivadas de la omisión de cuidados, debido a que el maltrato animal está contemplado en la legislación vigente.

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Las sanciones por este delito contemplan multas de entre 12 mil y 35 mil pesos, así como penas de prisión de seis meses a cinco años.

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