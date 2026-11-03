Atienden denuncia de un perro enfermo en Campeche; obligan a propietario a cubrir gastos médicos

Un perro enfermo y sin atención veterinaria fue localizado en la colonia Josefa Ortiz, en Campeche, luego de que autoridades atendieran una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal.

Durante la intervención, personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) constató que el canino se encontraba recostado y presentaba un evidente estado de enfermedad, además de carecer de los cuidados veterinarios necesarios para su bienestar.

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Ante las condiciones del animal, se solicitó la intervención de un médico veterinario para que recibiera una valoración y atención médica urgente. Los gastos del tratamiento deberán ser cubiertos por el propietario, por disposición de la autoridad.

El dueño también fue notificado sobre las posibles consecuencias penales derivadas de la omisión de cuidados, debido a que el maltrato animal está contemplado en la legislación vigente.

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Las sanciones por este delito contemplan multas de entre 12 mil y 35 mil pesos, así como penas de prisión de seis meses a cinco años.