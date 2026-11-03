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Violencia en Sabancuy: disparos en gasolinera dejaron una persona lesionada

Una persona fue trasladada a un hospital tras las detonaciones en una estación de servicio de Sabancuy; la Policía Estatal desplegó un operativo para localizar a los posibles responsables.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

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La emergencia fue atendida por la Policía Municipal
La emergencia fue atendida por la Policía Municipal / Por Esto!

Una persona resultó lesionada tras registrarse detonaciones de arma de fuego en una gasolinera de Sabancuy, municipio de Carmen, Campeche, hecho que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte de disparos y brindaron atención a la víctima, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.

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Por su parte, la Policía Estatal desplegó un operativo de búsqueda para localizar a posibles involucrados, además de reforzar la vigilancia en la zona.

Hasta ese momento, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni precisado la identidad de la víctima.

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