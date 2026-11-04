Crisis por el agua se prolonga en la colonia 20 de Noviembre en Campeche: más de 500 familias siguen sin el líquido

La crisis por la falta de agua potable se prolongará para las cerca de 500 familias de la colonia 20 de Noviembre, en la capital campechana, debido a que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) reconoció que no tienen fecha para arreglar el problema, y únicamente pueden surtir el líquido por tandeo.

Ante el agravamiento de la situación, las autoridades municipales incrementaron de una a dos las pipas destinadas a distribuir agua entre los habitantes; sin embargo, las unidades resultan insuficientes para atender la demanda de cientos de familias afectadas, que continúan a la espera de que se restablezca el servicio.

Lo más preocupante para los vecinos es que las propias autoridades municipales reconocieron que la interrupción podría prolongarse durante varios días más, por lo que tendrán que seguir racionando las pocas reservas de agua que conservan. Otros habitantes se han visto obligados a comprar garrafones en las plantas purificadoras para cubrir sus necesidades básicas.

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Hasta ayer, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche informó que, debido a un desperfecto técnico imprevisto en el equipo de bombeo, el suministro de agua potable presentaba una interrupción temporal. El organismo aseguró que las cuadrillas operativas se encontraban trabajando en el sitio para reparar el equipo y restablecer el servicio a la brevedad posible.

“Agradecemos su comprensión. Les mantendremos informados sobre los avances y la normalización del suministro por este medio”, señaló el organismo en su mensaje dirigido a los usuarios.

La respuesta de las autoridades no ha sido suficiente para los habitantes de la colonia 20 de Noviembre, quienes manifestaron su inconformidad por la limitada cantidad de pipas enviadas para atender a tantas familias. Consideraron que la distribución del agua no alcanza para cubrir las necesidades de toda la población afectada.

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“Es el colmo que digan que apenas están empezando a atender el problema. En cinco días no hicieron nada, solamente mandaron a dos pobres trabajadores en una pipa. Lo que vemos es que no hay voluntad de las autoridades para atender el problema en esta colonia, donde ya nos regularizaron, ya pagamos impuestos y a cada rato nos falla el servicio”, expresó Noé Valderas, vecino del sector.

La escasez también comienza a reflejarse en los establecimientos comerciales, donde la venta de agua purificada ha aumentado ante la necesidad de las familias de contar con el líquido para beber y preparar sus alimentos. Algunos comerciantes señalaron que sus existencias comienzan a agotarse, por lo que ya solicitaron a sus proveedores nuevos abastecimientos para responder a la demanda.

De manera extraoficial, trascendió que la reparación del sistema de bombeo podría concretarse antes del próximo viernes, debido a que el desperfecto estaría relacionado con el reemplazo de una pieza que no se encuentra disponible en la entidad y que tuvo que solicitarse a otro Estado.

Mientras tanto, las cerca de 500 familias de la colonia 20 de Noviembre deberán continuar enfrentando las consecuencias de la falta de agua, en espera de que las autoridades municipales agilicen los trabajos de reparación y garanticen el restablecimiento del suministro.