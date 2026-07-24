Falla eléctrica deja sin agua a medio poblado de Nunkiní; familias llevan más de 12 horas afectadas

Alrededor del 50 por ciento de los habitantes de Nunkiní permanecen sin el servicio de agua potable luego de que una variación de voltaje en el suministro de energía eléctrica provocara daños en el medidor del sistema de bombeo, situación que dejó sin el vital líquido a decenas de familias de esta comunidad.

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El desperfecto se registró debido a una falla en el sistema eléctrico, lo que ocasionó que la base del medidor y el equipo quedaran completamente quemados e inservibles. Ante esta situación, personal encargado del mantenimiento trabaja para restablecer el servicio lo antes posible, mientras los pobladores esperan una solución, pues algunos llevan más de 12 horas sin agua.

Habitantes de Nunkiní señalaron que la falta del servicio representa un problema importante, principalmente por las altas temperaturas que se registran en la región, ya que el agua es indispensable para la hidratación de las familias y también para atender las necesidades de los animales domésticos.

Trabajadores eléctricos explicaron que: “Las variaciones en el suministro representan un riesgo constante para los sistemas de bombeo de agua potable, debido a que afectan directamente los componentes eléctricos y pueden ocasionar daños severos en los equipos”.

Indicaron que una alternativa para evitar este tipo de afectaciones sería la instalación de sistemas de protección contra variaciones de voltaje; sin embargo, reconocieron que representan una inversión considerable, por lo que actualmente la prioridad es reparar el circuito afectado y sustituir los elementos dañados para reactivar el servicio.

Ante el desperfecto, ya se realizó la solicitud para adquirir los materiales necesarios para el cambio de la base del medidor y la instalación de un nuevo equipo, con el objetivo de que el sistema pueda volver a operar con normalidad.

Llamado

Los pobladores hicieron un llamado a las autoridades y responsables del servicio para agilizar la reparación, al considerar que el agua potable es un recurso indispensable, especialmente durante esta temporada de calor.

Por su parte, los encargados de atender este tipo de fallas señalaron que problemas similares se presentan con frecuencia en los pozos y tanques elevados de diversas comunidades, debido a los apagones y bajas repentinas de energía eléctrica que afectan los equipos de bombeo.

Explicaron que, aunque se mantienen pendientes de los reportes que realizan los responsables de cada sistema de agua, resulta complicado evitar por completo los daños provocados por las fallas en el suministro eléctrico.

El tanque elevado afectado se encuentra a un costado del Palacio Municipal, por lo que el edificio público también resultó afectado al quedarse temporalmente sin el servicio de agua potable.

Mientras continúan los trabajos de reparación, las familias afectadas permanecen a la espera de que el suministro sea restablecido y que se implementen medidas que permitan reducir la frecuencia de estos problemas en el futuro.