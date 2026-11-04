Boa de más de metro y medio sorprende a vecinos del barrio de Dzibikal en Umán

Momentos de expectación vivieron habitantes del barrio de Dzibikal, en Umán, luego de que una boa ingresara a un predio particular, situación que movilizó a elementos de Protección Civil para asegurar al ejemplar y evitar que fuera lastimado.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil acudió al domicilio y realizó las maniobras necesarias para capturar a la serpiente. Posteriormente, el ejemplar fue reubicado en un sitio adecuado, con el propósito de proteger tanto a los habitantes como a la fauna silvestre.

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La presencia de animales silvestres en zonas habitadas puede representar un riesgo cuando las personas intentan acercarse o manipularlos.

Por ello, ante el avistamiento de una serpiente cerca de una vivienda, se recomienda mantener la calma y conservar una distancia segura, sin intentar capturarla, golpearla o matarla.

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En caso de sufrir una mordedura, se debe acudir inmediatamente a un hospital, evitar remedios caseros y no intentar succionar el veneno ni realizar cortes en la zona afectada.