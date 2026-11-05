IronMan 70.3 en Campeche pierde fuerza en el sector hotelero: reportan baja en reservaciones y estancias

A dos días de iniciar la séptima edición del IronMan 70.3 en Campeche, las expectativas del sector hotelero de la capital son menores a las registradas en la competencia anterior, pues hasta el momento apenas reportan 100 habitaciones reservadas en establecimientos afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Campeche (AMHM), 50 menos que en la edición pasada.

A esto se suma la reducción en la estancia de los atletas visitantes, que pasó de cinco a siete noches a un promedio de apenas tres, situación que impactará negativamente a la llamada industria sin chimeneas.

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El presidente de la AMHM, Héctor Cámara Mijangos, atribuyó este comportamiento, principalmente, a que la marca IronMan organiza competencias y eventos simultáneos en otras ciudades y Estados vecinos, como Cozumel y Veracruz, lo que genera competencia entre destinos y obliga a los deportistas a decidir en cuál participar. Además, algunos visitantes están optando por alojamientos temporales contratados mediante plataformas digitales como Airbnb, Booking y Expedia, lo que dificulta contabilizar las reservaciones que no llegan directamente a los hoteles.

Explicó que las 100 habitaciones contabilizadas corresponden principalmente a los establecimientos de mayor categoría y capacidad de la ciudad, donde algunos concentran entre 40 y 50 cuartos reservados, mientras que los hoteles pequeños apenas registran dos o tres. No obstante, reconoció que todavía realizan encuestas entre los empresarios para actualizar las cifras y conocer el comportamiento final de la ocupación durante la competencia internacional.

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Cámara Mijangos señaló que la reducción de las estancias representa un impacto directo para el sector, pues anteriormente los atletas permanecían entre cinco y siete noches en Campeche para adaptarse a las condiciones climáticas y al espacio donde se desarrolla la prueba; ahora, el promedio es de tres noches, lo que disminuye el consumo de servicios de hospedaje y, potencialmente, de otros establecimientos comerciales.

Aunque confió en que las reservaciones aumenten durante los próximos días y se alcance, por lo menos, el registro de 150 habitaciones de la edición anterior, reconoció que el comportamiento de este año es distinto y refleja expectativas menos favorables para los empresarios.

2026, año complicado

El dirigente hotelero también consideró que 2026 ha sido un año complicado para el sector económico, debido a las dificultades en ventas, ocupación y promoción turística, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la difusión de eventos internacionales y aprovechar el patrimonio histórico y cultural de Campeche para atraer visitantes, más allá de las actividades deportivas.

Finalmente, llamó a los empresarios del hospedaje a garantizar condiciones de seguridad para los visitantes y pidió a las autoridades generar condiciones favorables para el desarrollo de las empresas locales, ante la necesidad de mantener sus operaciones y fuentes de empleo.