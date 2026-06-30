Sector hotelero de Campeche espera 20% más ocupación en verano

Ante el inicio de las vacaciones de verano, el sector hotelero de Campeche proyecta un incremento del 20% en la ocupación de las habitaciones, además de prever una modificación en el origen de los visitantes, ya que el turismo nacional reemplazará al europeo como principal mercado.

Lo anterior lo afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Campeche, Héctor Cámara Mijangos, quien informó que actualmente los establecimientos de hospedaje mantienen una ocupación promedio de 34%, impulsada en su mayoría por viajeros europeos.

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Explicó que las expectativas para las próximas semanas son favorables, debido al inicio de la temporada vacacional, lo que permitiría elevar la ocupación hotelera hasta 54%, cifra que representaría un crecimiento cercano al 20% respecto a los niveles actuales.

Indicó que este cambio responde directamente al incremento esperado de visitantes nacionales, quienes tradicionalmente eligen Campeche como destino durante el receso escolar de verano.

Ante el próximo arribo de turistas, Cámara Mijangos recomendó incluir protector solar, llevar ropa adecuada para las lluvias y aprovechar los atractivos naturales, históricos y culturales del estado.