Auditoría Superior de la Federación detecta probable daño al erario por más de 39.1 mdp en la cuenta pública de Campeche

El Gobierno del Estado registró probables daños a la Hacienda Pública Federal por 39 millones 104 mil 37.07 pesos en el manejo de recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2025, de acuerdo con la segunda entrega de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El informe también reporta que la administración estatal reintegró 24 millones 691 mil 566.71 pesos a la Federación, como resultado de las revisiones a distintos fondos destinados a sectores como salud y educación.

Las observaciones por probables daños se distribuyen en cuatro fondos. El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) concentra 18 millones 767 mil 93.39 pesos; el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 16 millones 721 mil 609.96 pesos; y los recursos transferidos al Estado para ejercerse en materia de salud, 3 millones 615 mil 333.72 pesos.

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En el caso del FAM, la ASF identificó 18 millones 767 mil 93.39 pesos sin documentación comprobatoria y justificativa que respalde el ejercicio de los recursos federales. Esta observación representa el monto más elevado entre los probables daños identificados en los fondos revisados.

En el FONE se determinaron probables daños por 16 millones 721 mil 609.96 pesos, relacionados con servicios contratados cuya prestación no fue acreditada ante la autoridad fiscalizadora. La falta de elementos documentales impidió comprobar que los servicios pagados efectivamente se proporcionaron.

Otra de las observaciones corresponde a los recursos federales transferidos al estado para el sector salud, donde se identificaron 3 millones 615 mil 333.72 pesos por la adquisición de uniformes sin que se acreditara su entrega al personal.

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A estas irregularidades se suma el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, en el que la ASF reportó diferencias entre los importes informados y los efectivamente pagados, aunque el cuadro de resultados no precisa un monto de probable daño para este concepto.

En cuanto a los recursos reintegrados, el mayor monto corresponde a los destinados a salud, con 21 millones 442 mil 42.20 pesos. Le siguen el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, con 2 millones 392 mil 211.53 pesos; el FONE, con 572 mil 319.01 pesos, y el FAM, con 284 mil 993.97 pesos.

En total, los reintegros ascendieron a 24 millones 691 mil 566.71 pesos, mientras que los probables daños a la Hacienda Pública Federal sumaron 39 millones 104 mil 37.07 pesos.

Los resultados evidencian observaciones en el manejo de recursos destinados a salud y educación, principalmente por falta de documentación comprobatoria, servicios cuya prestación no fue acreditada, adquisición de bienes sin comprobar su entrega y diferencias entre los importes reportados y pagados.