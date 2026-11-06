Yucatán tendrá lluvias por la tarde y calor de hasta 37 grados este viernes

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este viernes se prevén lluvias en distintas regiones del estado, debido al ingreso de aire marítimo procedente del Golfo de México y al establecimiento de una vaguada, condiciones que también favorecerán temperaturas de hasta 37 °C durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones moderadas se presentarán entre las 13:00 y las 16:00 horas en municipios del oriente, principalmente Tizimín, Valladolid, Sucilá y localidades cercanas.

Asimismo, se esperan lluvias dispersas en Izamal, Motul y sus alrededores durante el mismo periodo.

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Para la noche, Procivy no descarta precipitaciones ligeras en la región noroeste, incluida Mérida, así como en municipios del sur del estado, entre ellos Tekax y sus alrededores.

¿Qué temperaturas habrá hoy en Yucatán?

En cuanto a las condiciones del tiempo, se pronostica una mañana fresca, con temperaturas mínimas de entre 19 y 23 °C.

Sin embargo, durante la tarde el ambiente será muy caluroso, con temperaturas máximas de 31 a 33 °C en la zona costera y de 34 a 37 °C en los municipios del interior de Yucatán.

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Viento y condiciones del mar en Yucatán

El viento soplará del noreste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

En el litoral yucateco se esperan olas de aproximadamente un metro de altura.