¿Es seguro consumir huevo tras detectar influenza aviar en Yucatán? La Sader aclara tras operativo en granja de Umán

La influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 fue detectada en una granja comercial de huevo para plato en Umán, Yucatán, donde las autoridades sanitarias activaron protocolos de contención, vigilancia epidemiológica y atención para evitar la propagación del virus.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) confirmó el caso en menos de 24 horas, después de que el médico responsable de la Unidad de Producción Avícola (UPA) notificara la muerte inusual de 862 aves.

La granja contaba con 225 mil 860 aves de postura, cifra que representa el 0.09 por ciento del inventario nacional. De acuerdo con la dependencia, el evento no compromete el abasto de huevo ni de carne de pollo en el país.

¿Dónde se detectó la influenza aviar en Yucatán?

El caso fue identificado en una unidad de producción avícola comercial de huevo para plato ubicada en Umán.

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Tras recibir el reporte de mortalidad, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió al sitio y tomó muestras bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Los primeros análisis confirmaron influenza aviar subtipo H5 en el Laboratorio Oficial de Bioseguridad Nivel 2 de Mérida. Posteriormente, las muestras fueron trasladadas al laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), en Palo Alto, Ciudad de México, para realizar pruebas complementarias.

¿Cuántas aves fueron afectadas y qué hicieron las autoridades?

La unidad avícola tenía una población de 225 mil 860 aves de postura y reportó inicialmente la muerte de 862 ejemplares.

Como parte de las medidas para contener el virus, especialistas de CPA-Senasica establecieron un perímetro de riesgo de 10 kilómetros alrededor de la granja y aplicaron los siguientes procedimientos:

Cuarentena definitiva: la granja quedó bajo restricción sanitaria.

Despoblamiento total: se procedió a retirar todas las aves de la unidad.

Disposición sanitaria: se realizó la destrucción de aves, desechos y materiales contaminados.

Limpieza y desinfección: las instalaciones fueron sometidas a procedimientos sanitarios.

Vacío sanitario: posteriormente se introducirán aves centinela para verificar que no exista circulación del virus antes de autorizar una nueva población.

Vigilancia epidemiológica: técnicos realizan muestreos en granjas de engorda, postura comercial y reproductoras dentro del perímetro de riesgo.

Las autoridades también analizarán si es necesario aplicar una vacunación de emergencia en las unidades avícolas cercanas, dependiendo de los resultados de los muestreos.

¿Es seguro consumir huevo y pollo tras el caso de influenza aviar?

La Sader informó que el consumo de huevo y carne de pollo es completamente seguro, por lo que no existe motivo para suspender la compra o ingesta de estos productos.

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La dependencia también aseguró que el caso detectado en Umán no pone en riesgo la avicultura nacional y que el abasto de productos avícolas está garantizado.

¿Qué recomendaciones hay ante la influenza aviar?

Aunque el consumo de productos avícolas es seguro, las autoridades mantienen medidas de vigilancia y control para evitar la propagación de la enfermedad.

Entre las principales recomendaciones y medidas preventivas se encuentran:

Mantener las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas.

Reportar a las autoridades sanitarias cualquier mortalidad inusual de aves.

Evitar el contacto directo con aves silvestres o ejemplares que presenten signos de enfermedad o estén muertos.

No manipular aves enfermas o muertas sin protección.

Informar a las autoridades sobre posibles casos sospechosos en unidades de producción.

Como parte de la investigación, especialistas inspeccionan cuerpos de agua cercanos a la granja, debido a la presencia de aves migratorias procedentes del norte del continente durante la temporada invernal.

Además, un grupo de expertos en vigilancia epidemiológica de vida silvestre realizará búsquedas sistemáticas de la enfermedad en aves libres para determinar si existe relación con especies migratorias infectadas.