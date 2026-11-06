“La derecha aquí no”: Sheinbaum arremete contra PRI y PAN por hospitales abandonados y defiende a la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje contra la oposición al afirmar que “la derecha aquí no”, luego de cuestionar a los gobiernos del PRI y PAN por el abandono de hospitales públicos y defender los programas sociales de la Cuarta Transformación.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec, Estado de México, cuya construcción comenzó en 2013 y permanece inconclusa.

Sheinbaum criticó que los partidos de oposición defiendan el antiguo Seguro Popular, pese a que, según sostuvo, durante ese periodo quedaron abandonados más de 80 proyectos hospitalarios en distintas entidades.

¿Por qué Sheinbaum dijo “La derecha aquí no”?

La presidenta aseguró que la oposición representa un modelo político distinto al de su administración y cuestionó sus posturas sobre la atención médica, los salarios y los programas sociales.

En su respuesta, defendió las políticas del Gobierno federal, entre ellas el incremento al salario mínimo, las becas, los apoyos del Bienestar y la construcción de hospitales, escuelas y viviendas.

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Sheinbaum sostuvo que el respaldo ciudadano a su movimiento depende de mantener estas acciones y de cumplir los compromisos adquiridos con la población.

“La derecha aquí no, aquí no”, expresó la mandataria al señalar que, desde su perspectiva, la historia de México está marcada por movimientos sociales y luchas populares.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el hospital oncológico abandonado en Ecatepec?

La presidenta reconoció que el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec forma parte de los proyectos de salud que quedaron inconclusos durante administraciones anteriores.

Ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades y recursos destinados a la obra sin que entrara en funcionamiento, explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja en el rescate del inmueble.

También adelantó que solicitará presentar información sobre el proyecto y los antecedentes de su construcción.

Sheinbaum insistió en que su administración busca recuperar la infraestructura hospitalaria inconclusa y ampliar la atención médica gratuita.

Finalmente, reiteró sus críticas al modelo del Seguro Popular y sostuvo que el sistema actual todavía enfrenta retos para superar el rezago acumulado durante gobiernos anteriores.

IO