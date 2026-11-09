Morena propone eliminar el fuero a funcionarios y legisladores; Senado recibe paquete de reformas anticorrupción

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, recibió este lunes 9 de noviembre de 2026 un paquete de iniciativas para combatir la corrupción y la impunidad en México, entre las que destaca la propuesta de eliminar el fuero constitucional de legisladores y servidores públicos.

Las propuestas fueron entregadas por el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien anunció la organización de mesas de trabajo para analizar las modificaciones legales y sus posibles alcances.

El proyecto busca fortalecer los mecanismos de fiscalización y establecer nuevas medidas para investigar y sancionar posibles actos de corrupción en los distintos niveles de gobierno.

¿Qué propone Morena para eliminar el fuero constitucional?

Durante la presentación, Higinio Martínez Miranda señaló que la eliminación del fuero será uno de los temas centrales de la discusión legislativa, debido a las implicaciones de esta figura jurídica.

El senador explicó que el fuero fue creado para proteger la libertad de expresión y las funciones de los legisladores, pero consideró que no debe utilizarse como un mecanismo para impedir investigaciones por posibles delitos.

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Por su parte, Ramírez Cuéllar planteó revisar la inmunidad procesal de funcionarios, modificar disposiciones del Código Penal y fortalecer las instituciones responsables de combatir la corrupción.

Senado plantea cambios al Sistema Nacional Anticorrupción

El presidente del Senado afirmó que la corrupción y la impunidad representan problemas que afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

En ese contexto, sostuvo que es necesario realizar una revisión de los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.

Las propuestas también contemplan reformar el Sistema Nacional Anticorrupción, fortalecer la fiscalización del gasto público y revisar el funcionamiento de las fiscalías anticorrupción.

Reformas anticorrupción se sumarían a propuestas de Sheinbaum

El paquete presentado por Morena podría integrarse a la discusión de las reformas que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prevé enviar al Congreso de la Unión.

Plantean morenistas hacer una limpieza anticorrupción a fondo: tiene que ser con aguarrás, afirmó el presidente del Senado, Higinio Martínez. https://t.co/drx77Eh7HS — Angel Gallegos (@gallegoso) November 9, 2026

Los legisladores buscarán establecer mesas de análisis con especialistas y representantes de distintas instituciones para definir el contenido de las iniciativas.

Durante el encuentro también se mencionaron los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei.

La presentación del paquete no implica que el fuero haya sido eliminado, ya que las propuestas deberán someterse al procedimiento legislativo correspondiente antes de una eventual aprobación.

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