Paro del INE hoy 9 de noviembre: ¿qué pasará con las citas programadas para tramitar la credencial de elector?

El paro nacional de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) de este lunes 9 de noviembre de 2026 afecta a ciudadanos que tenían citas programadas para tramitar, renovar o recoger su credencial para votar, debido al cierre total o parcial de módulos en distintas entidades del país.

La suspensión de actividades comenzó como parte de una protesta laboral para exigir mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.

Aunque algunos Módulos de Atención Ciudadana (MAC) mantienen sus operaciones, otros suspendieron el servicio, por lo que las personas con citas podrían tener que solicitar una nueva fecha.

¿Qué pasará con las citas del INE programadas para hoy 9 de noviembre?

Las citas que no pudieron atenderse por el paro podrán reagendarse, pero hasta ahora no existe una confirmación de reprogramación automática a nivel nacional.

En San Luis Potosí, autoridades locales del INE informaron que se comunicarán con las personas afectadas para establecer una nueva fecha.

Noticia Destacada Paro de labores en el INE deja sin trámites a ciudadanos en Playa del Carmen

En Chihuahua, trabajadores anunciaron que quienes perdieron su cita este lunes podrán acudir el martes 10 de noviembre, siempre que se reanuden las actividades, con su comprobante de confirmación.

Sin embargo, estas medidas no necesariamente aplican en todos los estados.

¿Cómo reagendar una cita del INE si el módulo está cerrado?

Las personas que tenían una cita para este lunes deben conservar su folio de confirmación y comunicarse a INETEL, al teléfono 800 433 2000, para recibir orientación sobre su trámite.

También pueden consultar el sitio oficial del INE y verificar si el módulo correspondiente ya retomó sus actividades.

Es importante confirmar la disponibilidad del servicio antes de trasladarse, ya que algunos módulos trabajan con personal reducido y dan prioridad a las citas previamente programadas.

🚨 ¡ALERTA VIAL! 🚗⚠️ Trabajadores de módulos del INE mantienen manifestación y bloqueo sobre Periférico, causando severas afectaciones al tránsito. Toma precauciones y busca vías alternas. 🛑 📹 Yaretzy Osnaya #AlertaVial #Periférico #INE https://t.co/6hpRbnFh9f — LaChispaMx (@LaChispaMX) November 9, 2026

¿Cuándo volverán a abrir los módulos del INE?

La reapertura dependerá de las condiciones laborales y los acuerdos alcanzados entre los trabajadores y las autoridades electorales.

El INE ofreció un incremento salarial del 6 por ciento a partir de enero de 2027 para personal del nivel FA1, pero los empleados consideraron insuficiente la propuesta.

Mientras continúan las negociaciones, no se ha confirmado una fecha única de reapertura para todos los módulos afectados por el paro nacional.

IO