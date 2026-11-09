Buscan a Judith Sarai Job Reyes, menor de 14 años desaparecida en Ciudad del Carmen

Familiares y autoridades buscan a la adolescente Judith Sarai Job Reyes, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado domingo 8 de noviembre en Ciudad del Carmen, Campeche.

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De acuerdo con el reporte oficial, la menor salió alrededor de las 18:30 horas de su domicilio ubicado en la colonia Burócratas y, desde ese momento, se desconoce su paradero. Al momento de su desaparición, vestía un conjunto floreado en tonos negro y rojo.

La Fiscalía General del Estado de Campeche difundió la ficha oficial para su pronta búsqueda. / Especial

Judith Sarai es de complexión media, mide 1.55 metros, es de tez morena clara, cara ovalada, frente ancha, ojos claros, nariz ancha, boca y labios medianos, y cabello largo, lacio y negro. Como seña particular destacada para facilitar su identificación, cuenta con un lunar en la ceja izquierda.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó la alerta de búsqueda y solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su localización. En caso de contar con datos útiles, la población puede comunicarse al teléfono (981) 81-1-94-00.

JGH