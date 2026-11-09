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Campeche / Sucesos

Buscan a Judith Sarai Job Reyes, menor de 14 años desaparecida en Ciudad del Carmen

Judith Sarai Job Reyes, de 14 años, desapareció tras salir de su casa en la colonia Burócratas, Ciudad del Carmen; la Fiscalía pide apoyo para localizarla.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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La adolescente Judith Sarai Job Reyes, de 14 años, fue reportada como desaparecida en Ciudad del Carmen
La adolescente Judith Sarai Job Reyes, de 14 años, fue reportada como desaparecida en Ciudad del Carmen / Especial

Familiares y autoridades buscan a la adolescente Judith Sarai Job Reyes, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado domingo 8 de noviembre en Ciudad del Carmen, Campeche.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre de 37 años en Ciudad del Carmen con un arma de fuego.

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De acuerdo con el reporte oficial, la menor salió alrededor de las 18:30 horas de su domicilio ubicado en la colonia Burócratas y, desde ese momento, se desconoce su paradero. Al momento de su desaparición, vestía un conjunto floreado en tonos negro y rojo.

La Fiscalía General del Estado de Campeche difundió la ficha oficial para su pronta búsqueda.
La Fiscalía General del Estado de Campeche difundió la ficha oficial para su pronta búsqueda. / Especial

Judith Sarai es de complexión media, mide 1.55 metros, es de tez morena clara, cara ovalada, frente ancha, ojos claros, nariz ancha, boca y labios medianos, y cabello largo, lacio y negro. Como seña particular destacada para facilitar su identificación, cuenta con un lunar en la ceja izquierda.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó la alerta de búsqueda y solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su localización. En caso de contar con datos útiles, la población puede comunicarse al teléfono (981) 81-1-94-00.

JGH

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